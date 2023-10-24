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ВМС пояснили, коли буде повністю зруйновано Керченський міст

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВМС пояснили, коли буде повністю зруйновано Керченський міст
Наслідки «бавовни» на Керченському мосту 8 жовтня 2022 року
фото з соцмереж

«Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу»

Незаконно збудований Росією Кримський міст неодмінно буде зруйнований, але це станеться тоді, коли того буде вимагати ситуація. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає «Укрінформ».

Плетенчук наголосив, що Україна не страждає, на відміну від росіян, символізмом.

«Це дуже допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом. Якщо умовно на день народження так званого президента РФ у них стоїть завдання щось десь взяти, то у нас такого нема. І відповідно це нам полегшує трохи завдання. Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу. Коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом, обов’язково це буде зроблено», – сказав він.

За словами Плетенчука, треба чекати слід слушного моменту.

«Як ви бачите, нанесення вогневого ураження по території тимчасово окупованого українського Криму не є чимось символічним, воно вкладається в загальний план звільнення нашої окупованої території, і планомірне винищення складів зберігання, пунктів управління, штабів тощо є елементами однієї великої операції. Звісно, у нас дуже часто вимірюють контрнаступ квадратними кілометрами, але це не дуже правильно, тому що будь-які такі операції є багатоскладовими, багатошаровими, там є багато елементів, які мають виконуватися у відповідній послідовності», – додав речник.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ньому.

Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».

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Теги: Крим росія окупанти Україна Керченський міст

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