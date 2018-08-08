Напад Росії на Грузію: 10 років тому Москва розкрила свою справжню сутність

Москви показала, що для неї більш близькими є імперські амбіції та одвічне тяжіння до загарбання чужих територій

У цей день висловлюємо щиру підтримку та солідарність з нашими друзями в Грузії. Рівно десять років тому російська агресивна машина наважилася розкрити свою справжню сутність. Зухвала агресія Москви проти Тбілісі стала показовою демонстрацією всій світовій спільноті, що Кремль більше не збирається жити за правилами добросусідства та поважати міжнародне право.



Для Москви більш близькими є імперські амбіції та одвічне тяжіння до загарбання чужих територій. Яким би чітким не був цей сигнал, на жаль, тоді почули його далеко не всі. Інакше не було б агресії проти України, торпедування європейського і трансатлантичного миру і безпеки, втручання у внутрішні справи тих держав, які Кремль продовжує вважати ворогами.

Спільними діями, нашою єдністю і солідарність ми обов’язково примусимо Кремль припинити агресію, поважати міжнародне право та відновимо територіальну цілісність і України, і Грузії.

Джерело: блог Петра Порошенка

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