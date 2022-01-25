Зараз вирішується майбутнє міжнародної безпеки

оли ми говоримо про єдність – це означає, що ворогом для влади має бути не опозиція і її лідер, а Путін »

Порошенко: «К оли ми говоримо про єдність – це означає, що ворогом для влади має бути не опозиція і її лідер, а Путін »

Верховна Рада України дозволила собі у цій ситуації відпочивати п’ять тижнів

Парламенти всього світу від Конгресу США до британського, від німецького Бундестагу до парламентів абсолютної більшості країн-членів ЄС, Рада міністрів закордонних справ ЄС, Спеціальний Комітет НАТО вирішують, яким чином зупинити Росію від вторгнення на суверенну, незалежну Україну.

Єдиний орган, який зайняв позицію невтручання – Верховна Рада України, яка дозволила собі у цій ситуації відпочивати п’ять тижнів. І це тоді, коли країна потребує термінових внесень змін до держбюджету, які фракція «Європейської Солідарності» зареєструвала в повному складі.

Законопроєкт передбачає збільшення на 50 млрд фінансування ЗСУ, спрямувавши кошти на різке підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, особливо тих, хто залучений до безпосередньої відсічі російської агресії.

Скорочення термінів контракту, що дозволить ветеранам, які служили у відповідних підрозділах, повернутися як мінімум на півроку на своє місце служби для того, щоб у період найбільшої напруги стати пліч-о-пліч і захистити країну. Запропоновано забезпечити стратегічні резерви, які покриють хоча б першу чергу резерву для формування необхідного кістяка, щоб давати відсіч. Мова іде про пальне, про речове, харчове, медичне і головне бойове забезпечення.

Різке збільшення дозволить терміново зробити закупівлі, щоб збільшити ціну, яку заплатить країна-агресор РФ у випадку божевільного рішення свого керівництва щодо продовження другого етапу вторгнення в Україну.

І ще одна дуже важлива річ – передати видатки на місцеве самоврядування з цільовим спрямуванням, профінансувати заходи територіальної оборони для того, щоб мобілізувати захисний потенціал спротиву в кожному окремому місті. Адже сьогодні суб’єкти місцевого самоврядування виснажені безглуздою політикою влади щодо тарифів стосовно населення

Друга позиція – це проект закону, який вже рік блокує монобільшість – «Про кримінальну відповідальність за колабораціонізм».

І третій блок законопроектів – це законопроекти про боротьбу з російськими фейками, якими наповнений інформаційний простір України. У тому числі і з дискредитації опозиції.

Ми рішуче закликаємо всі політичні сили об’єднатися для відсічі агресору. Зробити так, як свого часу зробив Черчилль під час Другої світової війни, коли була сформована потужна коаліція. Зробити так, як ми зробили у 2014 році, коли я призначив дострокові парламентські вибори і після того, як пройшли в парламент п’ять політичних сил, з якими ми спромоглися об’єднатися в коаліцію, яка дозволила дати тоді відсіч тоді. Я переконаний, ми будемо здатні дати відсіч і зараз.

Ми готові підставити плече. Ми готові взяти за руку влади і провести до сценарію, як давати відсіч агресору та як посилити дипломатичний опір. «Європейська Солідарність», «Голос» і блок Юлії Тимошенко проголосували за закрите засідання Верховної ради за участю Зеленського і всього вищого військово-політичного керівництва держави для того, щоб спланувати, як країна буде давати відсіч російському агресору.

На жаль, фракція «Слуга народу» проголосувала проти.

Шановні, якщо ви не хочете працювати в парламенті, якщо парламент не здатний приймати рішення про оборону держави, можливо, вам слід саморозпуститися, бо сьогодні фракція монобільшості займає позицію невтручання.

Це точно неприйнятно, і за це має бути відповідальність!

Джерело: блог Петра Порошенка

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