Як наша влада збирається вигравати війну?

Депутати забули, що на кордоні стоїть ворожа армія?

Інфантильність українського парламенту вражає

Перший парламентський тижлень викликає лише одне питання – де законопроекти направлені на ймовірного повномасштабного вторгнення Росії?

Тепер детальніше – цього тижня, після місячної перерви парламент, розпочинає свою роботу і порядок денний чітко демонструє пріоритети Офісу президента. (Будемо об'єктивними – саме ОП зараз контролює парламент і вибудовує його порядок денний)

Що ми бачимо? Парламент має намір займатися зміною законодавства щодо грального та тютюнового бізнесу (№2713-д, №5719), лобіюванням ремонту Дністровської гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) без тендерів (№6273). Привертає до себе увагу і закладений у законопроєкті №4487 про внутрішнє переміщених осіб намір надати телеканалу ДОМ статусу першого та єдиного російськомовного українського каналу.

Перевівши його зі статусу, який був раніше (ретрансляція лише на тимчасово окуповані території), до статусу всеукраїнського. Таким чином, буде посилюватись медіаімперія ОП, куди вже входить Рада, 4 канал і 1+1

При цьому, ми практично не бачимо законопроєктів, важливих у ракурсі ймовірного повномасштабного вторгнення Росії

Мене, м'яко кажучи, вражає така інфантильність українського парламенту. У нинішніх умовах він мав би займатися принципово іншими питаннями.

Наприклад, ініціювати термінові зміни у бюджеті у ракурсі збільшення видатків на армію.

У тому числі – створити резервний фонд (на кшталт ковід-фонду), який дозволив би уряду оперативно перекидати додаткові кошти на військові потреби у разі вторгнення агресора.

Також слід розглянути питання щодо запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях, оголосивши там часткову мобілізацію. Таких законопроєктів – немає.

І це на фоні евакуації сімей посольств, змін рейсів міжнародних авіа кампаній, щоденної військової допомоги від наших союзників. Може влада думає виграти війну чужою зброєю? Але так не працює.

Для того щоб воювати потрібні мобілізовані солдати, що матимуть іжу, одяг і намети. Бронетехніка дизель і боєприпаси…

Тому потрібно зав’язувати з Великим будівництвом і починати Велике мобілізівництво.

Джерело: блог Віктора Тарана

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