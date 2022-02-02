Звідки взявся депутат Трухін?

Банкова системно покриває злочини своєї команди

З тих пір, як Володимир Зеленський привів у Верховну Раду армію своїх «слуг», Україна постійно переживає «день бабака». Сьогодні ж друге лютого.

Корупція, хабарі, п’янь за кермом, яка є потенційними вбивцями – «слугам» все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду.

Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного «Слугу», бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки. В 2019-му «Слуги» любили називати це модними слівцями типу «соціальний ліфт». Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі – і цим ліфтом все воно поперело нагору.

А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником.

Розслідування злочину за участі депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс Генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна.

Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів... Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна.

Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про «зарплати у конвертах» для «слуг» і про відкати на «Великому крадівництві».

Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент. Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував. Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс.

Джерело: блог Петра Порошенка

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