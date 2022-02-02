Скандал з депутатом Трухіним. Все, що відомо станом на ранок

Відео з місця аварії спричинило заяву від «слуг народу» щодо їхнього колеги

Напередодні журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Мовляв, у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування, але «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання».

Досі пропрезидентська партія «Слуга народу» утримувалась від висловлювань про ДТП за участю їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі начебто можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу.

Тепер колеги Трухіна кажуть, що він має співпрацювати зі слідством.

Згодом у «Європейській солідарності» зажадали відправити у відставку міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, главу Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, і створити тимчасову слідчу комісію ради. Про це повідомляється в заяві, опублікованій нардепкою від «ЄС» Іриною Геращенко в Facebook.

«ЄС» вимагає негайного створення парламентської тимчасової слідчої комісії за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів. Ми вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ, керівника ДБР, який спустив розслідування на гальмах», – йдеться в заяві.

Геращенко додала, що «очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського. Адже МВС, ДБР, ГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової».

Раніше міністр внутрішніх справ Монастирський прокоментував ДТП за участю нардепа Трухіна.

«Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є», – зазначав Монастирський після аварії.

Він пояснив, що справу передали до Державного бюро розслідувань, оскільки Трухін – «спецсубʼєкт», народний депутат.



