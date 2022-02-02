Відео з депутатом Трухіним. Арахамії стало так соромно, що він зробив заяву

«Слуги» визнали, що «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання»

Голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Заяву Арахамії поширила речниця фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук.

«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування. А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього», – йдеться в заяві фракції.

Досі пропрезидентська партія «Слуга народу» утримувалась від висловлювань про ДТП за участю їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі начебто можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу.

Нагадаємо, напередодні журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.