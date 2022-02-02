  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Відео з депутатом Трухіним. Арахамії стало так соромно, що він зробив заяву

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арахамія заявив, що у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування - Відео з депутатом Трухіним. Арахамії стало так соромно, що він зробив заяву
    Арахамія заявив, що у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування
    фото: скріншот з відео

    «Слуги» визнали, що «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання»

    Голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Заяву Арахамії поширила речниця фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук.

    «Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування. А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього», – йдеться в заяві фракції.

    Досі пропрезидентська партія «Слуга народу» утримувалась від висловлювань про ДТП за участю їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі начебто можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу.

    Нагадаємо, напередодні журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

    Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

    Читайте також: Загадка століття. Чи був «слуга» Трухін за кермом під час резонансної ДТП?
    Теги: ДТП вибори партії розслідування Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відео з депутатом Трухіним. Арахамії стало так соромно, що він зробив заяву