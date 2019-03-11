Цензура в допомогу кремлівській пропаганді

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіянам обрубують альтернативні канали інформації, а їх самих лякають покаранням за образу влади

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Госдума в один день приняла два пакета поправок, первый из которых направлен якобы на противодействие появлению фальшивых новостей, которые могут повредить россиянам. Второй же устанавливает административную ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. Что это - забота о россиянах, или же введение жесткой цензуры под благовидным предлогом?

Наравне с Сомали, но лучше СССР

Россия - давно уже одна из самых небезопасных стран мира для журналистов, почти как Сомали. Однако, заговаривая о свободе слова и цензуре, мы обычно вспоминаем не о том, что за публикацию могут и убить, а сравниваем актуальное положение с тотальным контролем над информацией, который был в Советском Союзе. Тогда получается, что до настоящего момента все у нас было не так плохо.

Еще недавно, обрисовывая положение со свободой слова в России, можно было гордо сказать: писать у нас журналист может практически о чем угодно, кроме разве что семьи президента Путина. В большинстве же случаев за скандальную публикацию ему ничего не будет. Не будет, впрочем, и скандала. В России власти, в отличие от зарубежных коллег, научились игнорировать неподконтрольные им медиа. Даже если речь идет о коррупции или отмывании денег, как это было, например, с так называемым «панамским досье».

С принятием новых законов ситуация меняется. Передача Генпрокуратуре права решать, какой журналистский материал правдив, а какой содержит ложную, угрожающую обществу информацию - это безусловное восстановление цензуры.

Почему это цензура?

В СССР цензура была отменена 12 июня 1990 года Верховным Советом, принявшим закон «О печати и других средствах массовой информации», в котором прямо говорилось, что «цензура массовой информации не допускается». В России пункт 5 статьи 29 Конституции гласит: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». А в пункте четвертом говорится, что производить, передавать и распространять информацию имеет право каждый гражданин.

При этом одно из общепринятых определений цензуры гласит, что это «система надзора за содержанием и распространением информации, позволяющая остановить ее распространение». И новый закон явно попадает под это определение. Выходит, что он прямо противоречит Конституции России? Российский Конституционный суд наверняка это не подтвердит, если кто-то туда и обратится.

И все же закон, который якобы направлен на запрет фальшивых новостей, дает Генпрокуратуре и «Роскомнадзору» именно цензорские полномочия - самим определять, что ложно или вредно, и запрещать публикации. Хотя ситуация, конечно, все еще лучше, чем в СССР, но по причинам, от властей не зависящим.

Сейчас технически невозможно к каждому «производителю новостей» приставить по персональному цензору, как в советской системе Главлита. Не потому, что нынешняя власть либеральнее советской. Просто блогеров в современной России заметно больше, чем прокуроров и сотрудников «Роскомнадзора» вместе взятых. Поэтому обеспечить принцип «предпросмотра» публикаций, действовавший в СССР, просто технически невозможно.

Цензура в помощь пропаганде

Власти говорят, что сделали в законе послабления. Например, он не касается новостных агрегаторов. Однако для них наказание за фейковые новости ввели еще раньше. Также лишь отчасти он касается и «традиционных» СМИ, то есть газет и журналов. Однако и они тоже стали подцензурны ранее. Как и раньше, традиционные медиа будут получать предупреждение от «Роскомнадзора» и, если не устранят «фальшивое» по мнению прокуратуры, сообщение, их сайты будут заблокированы, а на них наложены новые штрафы. Для юридических лиц, кстати, до 1,5 млн рублей - сумма не такая уж и маленькая.

Наконец, телеканалы под его действие не попадали с самого начала. Никто и не думал мешать распространению историй про «распятых мальчиков», голодающих украинцев, оказывающихся сытыми и нанятыми за деньги в Киеве белорусами, изнасилованных мигрантами европейских женщин и девушек, как и любому другому телевизионному пропагандистскому трэшу.

Понять, почему про телеэфир в законе нет ни слова, совсем нетрудно. Кремль итак уже много лет управляет телевидением в ручном режиме и, вопреки утверждениям президентской пресс-службы, мышь не проскочит в российский телеэфир без высочайшего одобрения.

В итоге получается, что новый закон будет работать исключительно против интернет-СМИ, соцсетей и блогеров. И причина этого проста и очевидна - власти еще не полностью их контролируют, в отличие, например, от телевидения. Новые цензурные возможности помогут активнее распространять госпропаганду, перекрыв населению каналы для получения альтернативной информации.

Обиженные и оскорбленные

Как это традиционно водится в последние годы, формулировки новых законов настолько туманны, что, например, определение «оскорбления государства» отдается полностью на усмотрение самой власти. Что, например, значит фраза «информация, выражающая в неприличной форме», задается вопросом оппозиционер Дмитрий Гудков, и не находит ответа.

Власть просто беспардонно пытается запретить населению любую критику и стать непогрешимой. Критика в медиа и вовсе может отныне быть объявлена ложью. Ну а тот, кто с этим не смирится, должен быть готов к регулярным штрафам. Это вам не СССР, в ГУЛАГ пока не отправят - в капиталистическом обществе недовольных раздавят рублем.

Джерело: Deutsche Welle

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