Дебати про домашнє насильство в Росії зводяться до звинувачення його жертв в садомазохізмі

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Влада РФ перехоплює у громадських активістів резонансні теми - такі, як боротьба з домашнім насильством

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Государство решило прислушаться к гражданским активистам и правозащитникам и заняться подготовкой специального закона, который хоть и не криминализует снова домашнее насилие, но хотя бы создаст систему его профилактики. Для этого в Госдуме провели слушания.

Российское «негражданское общество», разные боевые клубы, а также близкие к руководству РПЦ православные активисты и другие любители шлепков и затрещин - категорически против. А власти выбрали спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко ответственной за эту неудобную тему и явно не прочь похоронить ее в бюрократическом болоте.

Борьба с домашним насилием: шаг вперед и два назад

Российские власти явно не готовы снова криминализовывать домашнее насилие. И думать, что у них недостаточно информации на сей счет - ошибка. Если данные есть у МВД, то ими, конечно, располагают и в Кремле. Просто не видят в происходящем проблемы.

Військовій контррозвідці свого часу прямо забороняли займатися виконанням своїх функціональних обов’язків стосовно «Укроборонпрому» та свинарчуків. Результати очевидні.

Колишні комсомольські поросята під смачну патріотичну риторику ласо наминали поживний комбікорм державного оборонного замовлення. Тим часом, продажні чекісти, які так і не стали повноцінними українськими есбістами, закривали очі на це неподобство та перетворювали національну спецслужбу в брехливу та прогнилу фіктивну інституцію.

Зараз вкрай важливо, по-перше, не дозволити злодійським істотам влаштовувати плачі Ярославни та хороводи на тему «політичних переслідувань патріотів», а, по-друге, з’ясувати, хто з щурів в погонах оберігав цю публіку від пильного ока контррозвідки.

Если во Франции сотня погибших с начала 2019 года женщин стала для правительства поводом начать национальную дискуссию, то в России и тысячи жертв - не проблема. Власти, как Владимир Жириновский, переживают, в первую очередь, из-за распада института семьи и потери мужчиной роли ее главы. Для альфа-самцов это важнее, чем реальные погибшие люди.

И это неудивительно. Нынешние российские власти в целом проводят агрессивную политику - во всех сферах, включая внешнюю политику. А если люди по своей внутренней сути агрессоры, то с какой стати они будут вести себя иначе в отношениях с собственным обществом?

В итоге активной части общества приходится искать обходные пути. Не предлагать криминализовать вновь побои, но назвать этот процесс «профилактикой». И уже в проект закона «об основах профилактики» вносить такие меры как выдача охранных ордеров, которые не позволят агрессорам приближаться к своей жертве, давать определение домашнему насилию, косвенно пытаясь остановить его рост. Но власти сопротивляются и старательно выхолащивают закон, пытаясь просто попиариться на острой теме, но не выражая желания реально решать проблему.

Инициатива в РФ наказуема

Можно было бы утверждать, что история с домашним насилием - это исключение. Тема стала практически политической, вот власти и пытаются перехватить ее, чтобы утопить в бюрократическом болоте. Однако это, к сожалению, не так. То же самое происходит и с абсолютно неполитизированными темами.

Яркий пример - Национальный регистр доноров костного мозга. С помощи отдельных людей представители гражданского общества смогли собрать около 800 млн рублей пожертвований, завезти в Россию новейшие технологии, начать систематическую помощь вместо поддержки отдельных больных. Дальше, используя зарубежный опыт, в первую очередь, немецкий (где такой реестр включает 8,5 млн человек, что позволяет оказывать помощь даже иностранцам), казалось бы - расширяй практику и работай. Ведь каждые 20 минут в России диагностируется рак крови.

Но тут появляется государство. Ему не нужен самоокупаемый реестр и гражданская активность. Власти начинают разработку своего проекта закона о донорстве костного мозга и стараются поменьше дел иметь с активистами, которые мешают их бюрократическому процессу.

Печеньки от Госдепа

Впрочем, привлечение иностранного опыта сейчас в России может вовсе похоронить любую инициативу. Это показывает аргументация противников закона о профилактике домашнего насилия. В ответ на попытки привлечь к обсуждению темы иностранный опыт звучат обвинения сторонников нового закона в работе на мировую закулису.

Дальше есть варианты: лоббируют ювенальную юстицию, продвигают в России права ЛГБТ-сообщества, подрывают основы семьи и брака, чтобы добиться вымирания русской нации. Весь бред, звучавший вполне публично на слушаниях в Госдуме, смешно было бы пересказывать, если бы речь шла о дебатах в палате сумасшедшего дома, где содержатся люди с ярко выраженной манией преследования, отягощенной шпиономанией. Однако речь идет о российском парламенте.

Проблема домашнего насилия в РФ перезрела

В целом прогноз в данном случае можно сделать неутешительный. Проблема домашнего насилия в российском обществе созрела и перезрела. Но для ее решения не дозрели пока даже не псевдоправославные активисты, а власти страны.

Спасти тысячи жизней не получится до тех пор, пока со сменой поколений к власти не придут те, кто считает, что бить свою жену, ребенка и просто любого человека - это действительно недопустимо, а вовсе не «зависит от ситуации».

Джерело: Deutsche Welle

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