Україна отримає $1,7 млрд безповоротної допомоги, на що уряд витратить гроші

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні Уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР», – пояснив Шмигаль.

За словами прем’єра, кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.

Як відомо, 4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася Конференція з відновлення України після військової агресії з боку Росії. Представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами зустрічі схвалили декларацію і пообіцяли підтримувати Україну.