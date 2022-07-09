  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)

    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)

    Після обстрілу у Оріхові розпочалися пожежі

    Рашисти вчергове обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.

    Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки. Після обстрілів у місті зайнялися пожежі. Рятувальники протягом ночі тричі виїжджали на гасіння осередків цих пожеж.

    На щастя, рашистські снаряди не завдали поранень жодному жителю Оріхова.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)
    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)
    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)
    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)
    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)

    Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

    За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення. Пізніше стало відомо, що 20-річна дівчина померла від отриманих травм на операційному столі.

    Також окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. У цьому південному обласному центрі поки що не було виявлено жертв обстрілу.

    Додамо, що Оріхів рашисти регулярно обстрілюють із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)