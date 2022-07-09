Окупанти обстріляли місто на Запоріжжі (фото)

Після обстрілу у Оріхові розпочалися пожежі

Рашисти вчергове обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки. Після обстрілів у місті зайнялися пожежі. Рятувальники протягом ночі тричі виїжджали на гасіння осередків цих пожеж.

На щастя, рашистські снаряди не завдали поранень жодному жителю Оріхова.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення. Пізніше стало відомо, що 20-річна дівчина померла від отриманих травм на операційному столі.

Також окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. У цьому південному обласному центрі поки що не було виявлено жертв обстрілу.

Додамо, що Оріхів рашисти регулярно обстрілюють із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».