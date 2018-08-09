Тисячі засуджених за лайки і репости в Росії - це вже репресії?

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Кремль, борючись з опозицією, запустив маховик репресій, але не факт, що сам може його зупинити

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Российская компания Mail.ru Group предлагает отказаться от возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях, а уже осужденных амнистировать. «Мемориал» признал 29 из десятков задержанных за последние месяцы «Свидетелей Иеговы»политическим заключенными. Растет количество политзаключенных, в основном крымских татар, в Крыму. Верховный суд запросил материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой, которую провокатор «подвел под статью» по делу об организации «Новое величие». В Барнауле возбуждено уже третье уголовное дело за публикацию в соцсетях «оскорбляющую чувства» картинок. Не успел закончиться чемпионат мира по футболу, как подобные новости стали появляться ежедневно.

Экстремизм, шпионах, госизмена

Экстремизм остается в числе самых «популярных» в России правонарушений. Его удобнее всего «пришить» подозреваемым. Раньше, правда, чтобы попасть во внимание спецслужб или правоохранительных органов, надо было сделать что-то существенное. Сейчас же сажают за научное сотрудничество с иностранцами, «неправильное» вероисповедание, общение в «военных» интернет-форумах, репосты и даже лайки в соцсетях. В общем - на что хватит воображения у следователя, которому нужна новая квартира, премия или хотя бы звездочка на погонах.

Что объединяет всех этих людей? В большинстве случаев - это статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждаются расследования. Самые громкие случаи - по статье »Государственная измена». В виде исключения - по статье «Шпионаж», если, например, у члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан найдет гражданство другого государства. Но абсолютное большинство уголовных дел возбуждается по статье 282 - за экстремизм во всех его возможных проявлениях. Уже в 2016-м счет осужденных шел на сотни, в 2017-м стало можно говорить о том, что «за лайк и репост» сидят тысячи. По данным Mail.ru, за первую половину 2018 года уже добавилось еще 450 и не факт, что это полная статистика.

И вот тут хочется спросить тех, кто постоянно говорит нам магическую фразу: «Это еще не 1937 год». А сколько вам надо, чтобы вы сказали, что вот это - уже полноценные репрессии, а не случайные девиации нашего в целом «вегетарианского» политического режима?

Обвинительные приговоры и пытки

Чтобы понимать, что в реальности происходит, достаточно знать всего несколько фактов. Во-первых, в России оправдывают всего 0,2% подсудимых. Это проценты очень близкие к чрезвычайному судопроизводству периода больших репрессий в СССР.

Второе - снижается количество приговоров, вынесенных за нанесение вреда здоровью, грабежи и т. д. В минусе и побои, которые у нас вообще недавно декриминализовали. Зато больше всего выросло число экономических преступлений. Приговоров за разнообразный экстремизм тоже стало больше.

При этом рост экстремизма, как и увеличение числа экономических преступлений, рядовой россиян вряд ли заметит. Может быть это потому, что «органы» так эффективно его от таких «криминальных элементов» защищают? Или, все-таки, это связано с ростом сфабрикованных дел?

Третье - это обыденность пыток внутри «исправительной системы». Причем информация о них становится поводом скорее для передела «рынка собственности» нового ГУЛАГа и арестов отдельных садистов, чьи преступления зафиксированы на видео. О реформировании системы речь не идет. Ведь бесплатные рабочие руки - это очень рентабельно.

То есть, мы имеем все три важнейшие составляющие неуправляемых репрессий: следователей, фабрикующих дела, суды, которые не оправдывают, и тюремщиков, которые пытают.

Диктатура доносчиков

Говоря о репрессиях, надо понимать, что у них две отличительные черты: бессмысленность и опора на «широкие слои населения». Государство лишь задает направление, а дальше процесс отдан на откуп отдельным стукачам и сотрудникам «органов».

Так было в эпоху «больших репрессий», так происходит и сейчас. Кто-то зарабатывает на криминализации лайков новые звездочки на погоны. Кто-то устраняет конкурентов для карьерного роста. Все чаще страдают совершенно случайные люди.

Причем усиление репрессий после завершения Чемпионата мира по футболу в России, как и предсказывали правозащитники, налицо. И, в отличие от временной показной либерализации, это долгосрочная тенденция.

Возлагать ответственность за происходящее исключительно на правящий режим было бы слишком просто. В реальности налицо уже «запрос снизу». Система живет и работает по своим внутренним правилам. Кремль, борясь с оппозицией, запустил маховик, но не факт, что сам может его остановить.

Джерело: Deutsche Welle

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