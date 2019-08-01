Влада Росії поводиться з громадянами країни як ґвалтівник, у якого завжди винна жертва

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опозиції в Росії шиють нову «болотну справу»

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Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело о массовых беспорядках в дополнение к трем делам о применении насилия в отношении полицейским в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Это случилось после того как московский мэр Сергей Собянин назвал эти протесты «хорошо подготовленными массовыми беспорядками».

Оппозиция и независимые комментаторы подозревают, что власти могут начать шить протестовавшим новое «болотное дело». Идет ли речь о попытке просто запугать, пригрозив возможной посадкой по сфальсифицированным обвинениям нескольких десятков рядовых активистов, и, может быть, бывших кандидатов в депутаты Мосгордумы, или все серьезнее?

Кого боятся российские власти?

Очевидно, что Сергей Собянин, хоть, говорят, он и читал свое заявление по суфлеру, ни разу не соврал. Он и правда думает, что это были заранее спланированные массовые беспорядки. Как и практически все представители нынешних российских властей, он вообще не верит в искренность и спонтанность не только в политике, но и в межличностных отношениях. Его мир строится на иерархической системе подчинения и унижения.

Сергей Семенович сейчас, судя по его заявлению, полагает, что кто-то попытался подчинить и унизить его самого. Этот кто-то, естественно, не независимые кандидаты в Мосгордуму, а конкурирующий злодей из одной из условных кремлевских башен. Это он, а не сами оппозиционеры, хитроумно и неожиданно исполнил закон, сделав невозможное: собрал необходимые для регистрации подписи избирателей. А потом этот кто-то, видимо, уже руками Мосгоризбиркома этих кандидатов не зарегистрировал. И все это для того, чтобы дискредитировать московского мэра. Поэтому мэр готов поддержать любые действия полиции.

Другие представители власти, в свою очередь, похоже, честно верят в байки про «цветную революцию», которые так любят спецслужбы. Получается, что случившееся 27 июля было, безусловно, самым массовым оппозиционным мероприятием в Москве с 2012 года, в глазах представителей властей - спланированным, чтобы испортить им репутацию. А поскольку речь шла о протестах. то имели место очевидные беспорядки. А раз так, то уголовное дело будет достойным наказанием злонравия оппозиционеров.

Это явно не пустая угроза, как надеются многие. Истории про митинговавших с молотками случайно никто придумывать не станет. Даже при том, что нам еще не показали ни одного сотрудника «Росгвардии», который согласился бы под присягой соврать, что москвичи его пытались ударить молотком, пырнуть ножом или отравить газом.

Куда торопятся власти РФ?

Отдельная дискуссия развернулась вокруг скорости, с которой репрессивные органы начали задерживать оппозиционеров, гражданских активистов и простых участников встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 27 июля . Некоторых эта торопливость даже навела на мысль, что угрозы со стороны репрессивного аппарата - это просто запугивание. Никаких массовых посадок власти не планируют, просто хотят поскорее погасить протесты в столице.

Это излишне оптимистичный взгляд на проблему. Тот факт, что массовые аресты начались через месяц-два после разгона митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, вовсе не говорит о том, что для повторения «болотного дела» полиция и Следственный комитет и на этот раз должны готовиться также долго. Напротив, теперь у российского репрессивного аппарата есть необходимый опыт. Тогда они только учились пользоваться средствами видеофиксации, распознавания лиц, фотографиями и видеороликами, снятыми самими участниками протестных акций.

Теперь же у репрессивных органов на вооружении новое оборудование и огромный опыт. Наверняка это позволяет за считанные часы по согласованию с гражданскими властями отобрать необходимое число «виновных в организации массовых беспорядков», которых потом послушные суды закроют на несколько лет, как это было с фигурантами «болотного дела».

Конечно, это никакой не 1937 год, о котором излишне пафосно стонет часть оппозиции. История никогда не повторяется. Но на ее основе можно делать некие общие выводы. И один из них прост - маховик репрессий, если он уже запущен, вне зависимости от масштабов, остановить практически невозможно, если на это нет политической воли со стороны высшего руководства страны. Власти же явно настроены давить дальше.

Жертвы недомашнего насилия

Происходящее имеет не только политический характер. Это отражение внутренних процессов, идущих в недрах российской власти, занявшей принципиальную позицию насильника. Пресловутая проблема с декриминализацией домашнего насилия, кстати, тоже отражение этой же логики.

У насильника всегда и во всем виновата сама жертва. Слишком короткую юбку она надела или не вовремя на Тверскую улицу вышла. При этом в современной психологии не рекомендуется вести с насильником переговоры, что и доказал пример Михаила Светова, арестованного на выходе из мэрии при попытке согласовать место проведения новой протестной акции 3 августа. Так что у жертвы есть только два пути - сопротивление или бегство. И это надо понимать российской оппозиции.

Джерело: Deutsche Welle

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