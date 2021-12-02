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    Думки вголос

    Придніпровський хімічний завод – другий Чорнобиль за 450 км від Києва

    Придніпровський хімічний завод давно зупинився - Придніпровський хімічний завод – другий Чорнобиль за 450 км від Києва
    Придніпровський хімічний завод давно зупинився

    Cотні тисяч людей живуть у Кам'янському в оточенні 9 сховищ з відходами уранового виробництва

    Другий Чорнобиль за 450 км від Києва. Подивіться цей коротенький фільм, це лише дозована правда про життя наших співвітчизників....

    На замовлення Європейської комісії відзнято документальний ролик про те, як живуть сотні тисяч людей у Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) в оточенні 9 сховищ з відходів уранового виробництва загальним обсягом 36 млн тонн!!!

    Забруднена територія – 2,5 млн квадратних метрів! Придніпровський хімічний завод давно зупинився і майже ніякого очищення там не проводилося, – стверджують експерти.

    За результатами проведених дослідницьких робіт в межах перших двох фаз проектів, профінансованих Європейською комісією, розроблена карта небезпечних зон, де радіоактивне випромінювання в тисячі разів перевищує допустимі норми.

    Джерело: блог Наталки Прудкої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: завод Дніпропетровщина радіація
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    Придніпровський хімічний завод – другий Чорнобиль за 450 км від Києва