Придніпровський хімічний завод – другий Чорнобиль за 450 км від Києва

Cотні тисяч людей живуть у Кам'янському в оточенні 9 сховищ з відходами уранового виробництва

Другий Чорнобиль за 450 км від Києва. Подивіться цей коротенький фільм, це лише дозована правда про життя наших співвітчизників....

На замовлення Європейської комісії відзнято документальний ролик про те, як живуть сотні тисяч людей у Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) в оточенні 9 сховищ з відходів уранового виробництва загальним обсягом 36 млн тонн!!!

Забруднена територія – 2,5 млн квадратних метрів! Придніпровський хімічний завод давно зупинився і майже ніякого очищення там не проводилося, – стверджують експерти.

За результатами проведених дослідницьких робіт в межах перших двох фаз проектів, профінансованих Європейською комісією, розроблена карта небезпечних зон, де радіоактивне випромінювання в тисячі разів перевищує допустимі норми.

Джерело: блог Наталки Прудкої

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