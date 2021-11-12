Вугілля з окупованого Донбасу. Як влада Зеленського знайшла козла відпущення

Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

Другий рік йшла війна, рятували країну від пітьми, політика уряду - ввозити антрацит з окупованої території - антрацит видобували лише там. А тепер...

Міністру енергетики (2014-2016рр.) Демчишину СБУ вручила підозру за сприяння терористичній організації.

Цитую Главком-2015:

«Віце-прем’єр Валерій Вощевський: ... головна проблема – це вугілля марки А (антрацит). Нам потрібно вивозити щомісяця з окупованої території мінімум 800 тис тонн».

Лютий 2017, Главком:

«Отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі наразі немає альтернативи», – заявив прем’єр Володимир Гройсман, коментуючи блокування залізничного сполучення з неконтрольованою частиною Луганської області. «Це наша земля, це наші надра, всі підприємства зареєстровані на українській землі – нашій, контрольованій, і я не бачу сьогодні іншого варіанту, окрім як отримувати це вугілля».

Лютий 2017, Главком:

«Усі підприємства без винятку зареєстровані на контрольованій Україною території, сплачують податки в Україні та внесені до Додатку №9 «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей» №415, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ І.В. Тимошенком», – наголосила директор з економіки, фінансів та корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» Валентина Марченко.

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Джерело: блог Наталки Прудкої

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