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    Думки вголос

    Вугілля з окупованого Донбасу. Як влада Зеленського знайшла козла відпущення

    Міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка - Вугілля з окупованого Донбасу. Як влада Зеленського знайшла козла відпущення
    Міністр енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка

    Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

    Другий рік йшла війна, рятували країну від пітьми, політика уряду - ввозити антрацит з окупованої території - антрацит видобували лише там. А тепер...

    Міністру енергетики (2014-2016рр.) Демчишину СБУ вручила підозру за сприяння терористичній організації.

    Цитую Главком-2015:

    «Віце-прем’єр Валерій Вощевський: ... головна проблема – це вугілля марки А (антрацит). Нам потрібно вивозити щомісяця з окупованої території мінімум 800 тис тонн».

    Лютий 2017, Главком:

    «Отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі наразі немає альтернативи», – заявив прем’єр Володимир Гройсман, коментуючи блокування залізничного сполучення з неконтрольованою частиною Луганської області. «Це наша земля, це наші надра, всі підприємства зареєстровані на українській землі – нашій, контрольованій, і я не бачу сьогодні іншого варіанту, окрім як отримувати це вугілля».

    Лютий 2017, Главком:

    «Усі підприємства без винятку зареєстровані на контрольованій Україною території, сплачують податки в Україні та внесені до Додатку №9 «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей» №415, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ І.В. Тимошенком», – наголосила директор з економіки, фінансів та корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго» Валентина Марченко.

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    Джерело: блог Наталки Прудкої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ вугілля політика влада Володимир Демчишин
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    Вугілля з окупованого Донбасу. Як влада Зеленського знайшла козла відпущення