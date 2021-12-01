Інститут Патона стверджує, що створив нову технологію для виробництва турбін та авіадвигунів

Пілотна електронно-променева установка для 3D-друку від Інституту електрозварювання ім. Є.А. Патона НАН України

Вчені поєднали метод 3D-друку з електронно-променевим обладнанням

В Інституті електрозварювання ім. Є.А. Патона НАН України вперше в Україні розроблено обладнання для пошарового виготовлення металевих виробів заданої форми та структури методом електронно-променевого 3D друку із застосуванням порошкових металевих матеріалів сферичної та довільної форми вітчизняного виробництва. Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Продуктивність обладнання 3D-друку металевих виробів досягає 80 см3 на годину. Обладнання призначене для використання на українських авіабудівних та турбінобудівних підприємствах.

Автори розробки – завідувач відділу фізичних процесів, техніки та обладнання для електронно-променевого та лазерного зварювання Інституту електрозварювання ім. Є.А. Патона НАН України – член-кореспондент НАН України Володимир Нестеренков та науковий співробітник цього відділу Владислав Матвійчук, провідний інженер Роман Страшко та провідний інженер-технолог Максим Русиник.

Устаткування оптимізовано для використання порошків сплавів на основі титану ВТ1-0, ВТ-6, ВТ-20 та інших сплавів кобальт-хром ASTM F75, жароміцних сплавів із нікелю інконель 718.

Управління роботою обладнання та технологічним процесом 3D-друку повністю автоматизовано та здійснюється промисловим комп'ютером.

Поєднання методу 3D-друку з електронно-променевим обладнанням та використанням вітчизняних адитивних технологій здатне збільшити конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку.

Ця технологія може бути впроваджена на підприємствах турбінобудування та авіакосмічної промисловості України.

Основний зиск від використання установки авторства вчених Академії можуть отримати Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Зоря» – «Машпроект» (м. Миколаїв), Державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор»» (м. Луцьк), Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) та Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро).