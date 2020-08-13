«Погано живеш, бл#дь?!»: з’явилося відео, на якому білоруські силовики б’ють чоловіка
«Тут лежати! Тихо!», - кричали омонівці, б’ючи лежачого активіста
У мережі з’явилося відео, на якому силовики в Білорусі б'ють чоловіка з криками: «Погано живеш, бл#дь?!». Його у своєму Twitter опублікував портал Цензор.нет.
Силовики в Білорусі б'ють чоловіка: "Погано живеш, бл#дь?!" pic.twitter.com/WRSAFmc9am— Цензор.НЕТ (@censor_net) August 12, 2020
Усе дійство знімали на камеру перехожі. Представники правоохоронних органів повалили чоловіка на землю і почали бити по голові дубинками. Один з них підбіг і, використовуючи лайку, закричав: «Погано живеш?! Все добре?!». «Тихо! Лежати тут!» - додали інші поліцейські та почали лупцювати лежачого на землі активіста. Після побиття вони спокійно пішли геть, затримувати чоловіка не стали.
Як раніше повідомляв «Главком», у ході протестів у Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став перед ними на коліна і підняв руки.