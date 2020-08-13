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    У світі

    «Погано живеш, бл#дь?!»: з’явилося відео, на якому білоруські силовики б’ють чоловіка

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    Силовики в Білорусі побили лежачого чоловіка - «Погано живеш, бл#дь?!»: з’явилося відео, на якому білоруські силовики б’ють чоловіка
    Силовики в Білорусі побили лежачого чоловіка

    «Тут лежати! Тихо!», - кричали омонівці, б’ючи лежачого активіста

    У мережі з’явилося відео, на якому силовики в Білорусі б'ють чоловіка з криками: «Погано живеш, бл#дь?!». Його у своєму Twitter опублікував портал Цензор.нет.

     

    Усе дійство знімали на камеру перехожі. Представники правоохоронних органів повалили чоловіка на землю і почали бити по голові дубинками. Один з них підбіг і, використовуючи лайку, закричав: «Погано живеш?! Все добре?!». «Тихо! Лежати тут!» - додали інші поліцейські та почали лупцювати лежачого на землі активіста. Після побиття вони спокійно пішли геть, затримувати чоловіка не стали.

    Як раніше повідомляв «Главком», у ході протестів у Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став перед ними на коліна і підняв руки.

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