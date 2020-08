«Я чекаю від вас наказу!»: білоруський дільничний визнав Тихановську законно обраним президентом

Працівник правоохоронник органів Білорусі закликав міліцію «бути з народом»

Нинішній працівник міліції Білорусі закликає своїх колег до миру та визнає Світлану Тихановську єдиним законно обраним президентом. Відповідне відеозвернення опублікував білоруський канал NEXTA у своєму Twitter.

Strong appeal! The current police officer calls on his colleagues for peace and to recognize Svetlana Tikhanovksaya the only legally elected president.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/WU2wwZOi1X