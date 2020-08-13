«Я чекаю від вас наказу!»: білоруський дільничний визнав Тихановську законно обраним президентом



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Дільничний у Білорусі заявив, що чекає наказу від Тихановської

Працівник правоохоронник органів Білорусі закликав міліцію «бути з народом»

Нинішній працівник міліції Білорусі закликає своїх колег до миру та визнає Світлану Тихановську єдиним законно обраним президентом. Відповідне відеозвернення опублікував білоруський канал NEXTA у своєму Twitter.

Strong appeal! The current police officer calls on his colleagues for peace and to recognize Svetlana Tikhanovksaya the only legally elected president.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/WU2wwZOi1X — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

«Колеги, ми поклялися з вами захищати білоруський народ. Однак замість цього ми відстоюємо інтереси лише однієї людини, яка насильно захопила цю владу і тепер не має сміливості, аби зупинити кровопролиття, повернувши владу народу. Колеги, я закликаю вас зупинити це насильство і не направляти зброю на мирних беззбройних громадян», – звернувся до міліціонерів один з працівників внутрішніх органів Білорусі.

«Я, Колос Іван Миколайович, є дісним співробітником органів внутрішніх справ і працюю на посаді дільничного інспектора міліції. В 2015-му році присягнув на вірність республіці Білорусь і її народу і я не звільняюся з органів внутрішніх справ, однак виконувати злочинні накази я не маю наміру», – додав він.

«Тихановська Світлана Георгіївна, ви мій законно обраний президент і на даний момент я чекаю від вас наказу щодо захисту республіки Білорусь та її громадян. Колеги, я закликаю вас – будьте з народом», – закликав білоруський дільничний.

Як раніше повідомляв «Главком», спецназівці Білорусі заявили, що не можуть пишатися місцем своєї служби, дивлячись на ситуацію в Мінську. На тлі протестів у Білорусі деякі спецназівці вирішили викинути в сміттєвий бак свою форму.