Арестович перед пресконференцією Зеленського зробив скандальну заяву

«Вагнергейт»: Олексій Арестович за кілька годин до великого пресмарафону Володимира Зеленського «підлив масла у вогонь»

Радник Банкової продовжує «топити» ексочільника Головного управління розвідки та виправдовувати чинну владу

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович за кілька годин до великого пресмарафону Володимира Зеленського «підлив масла у вогонь» черговою скандальною заявою щодо «Вагнергейту».

Арестович стверджує, що ексочільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба спланував і здійснював спецоперацію із захоплення «вагнерівців» так, що вона не могла не скінчитися провалом. Про це радник Банкової написав у Facebook.

На думку Арестовича, є три версії дій Бурби:

«внаслідок свого авантюристичного характеру,

у змові з Порошенком, щоб підставити чинну владу за будь-якого варіанта розвитку подій,

у змові з Росією».

«У мене вже практично немає жодних сумнівів у тому, що матеріали Бутусову, Ар'єву, Соколовій передав також він (Бурба, – ред.)», – зазначає Арестович.

У нього ще залишається питання, хто передав матеріали в РФ.

«Але, гадаю, і тут далеко ходити не доведеться. Одне питання: Бурба – авантюрист на чолі спецслужби, який все провалив і побіг забезпечувати собі алібі в пресу та до опозиції, чи опозиція і спланувала з ним атаку на президента та Офіс із самого початку? Те, що Бурба був за Порошенка генералом для особливих доручень, вже немає жодних сумнівів», – резюмував радник глави Офісу президента.

Арестович також заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Як відомо, представники влади після розслідування зриву операції із захоплення «вагнерівців» стали активно поливали брудом генерала Василя Бурбу, який керував спецоперацією. Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони називають авантюристом та намагаються дискредитувати.

Так, колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко, який нині співпрацює з Офісом президента, заявив, що Бурба пропонував викрасти у західних лабораторіях формулу вакцини проти Covid-19.

Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

До слова, розвідників, як готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Крім того, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.



