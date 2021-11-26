Столична влада показала реальні зарплати інспекторів з паркування

Інспекторам з паркування обіцяють конкурентну зарплатню і соцпакет

Київ розширює склад оновленої Інспекції з паркування та запрошує на роботу інспекторів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

«Ми шукаємо воїнів порядку на дорожньо-транспортній мережі міста. На вулиці Мечникова, на Центральному залізничному вокзалі, на Бессарабці, на велодоріжках, біля бізнес-центрів – у кожному куточку міста нам необхідна допомога», – зазначив він.

За його словами, Київ потребує потроєння сил у захисті тротуарів для пішоходів, звільненні велодоріжок для велосипедистів і у боротьбі з «паркувальною мафією», яка промишляє на міських паркомайданчиках.

«Ми дуже хотіли б спростити вимоги, але Закон про державну службу обмежує наш пошук людьми з вищою освітою та готовністю скласти іспит на володіння українською мовою. Все інше ми забезпечимо!» – запевнив заступник голови КМДА.

Усов також висловив упевненість, що в Києві та області є багато тих, хто хоче дбати про столицю країни.

«Ми пропонуємо конкурентну зарплатню, хороший соцпакет, класну форму, сучасне технічне обладнання, а також свій захист, підтримку та повагу», – заявив Усов.

Він дав номери телефонів, за якими в будь-який час чекають на дзвінки потенційних працівників – (044) 366 63 08 та (063) 248 33 13.

«Якщо зайти на портал державних вакансій, то можна побачити голий оклад у 5500 грн. Хай це нікого не демотивує – фактичні суми вже після податкових відрахувань значно більші й цілком достойні. Гляньте копію реальної відомості виплати заробітних плат інспекторам за останні місяці», – зазначив Усов.

Відомість виплати заробітних плат інспекторам

Посадовець додав, що в Києві почала формуватися культура паркування, і місту дуже потрібні ті, хто рухатиме її вперед.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація затвердила нову структуру Департаменту транспортної інфраструктури, в якій зазнала змін та Інспекція з паркування: замість 10 районних відділів тепер буде один великий відділ зі значно збільшеним штатом.

Повідомлялося, що протягом жовтня цього року кияни сплатили за паркування майже 2,3 млн грн, що майже у півтора раза більше, ніж у серпні.

З 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.