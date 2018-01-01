Про Катю з Херсона, яка поставила на вуха місцевих ментів

Вертикаль заносу бабла успадкована «новою реформовано поліцією» від «старих корумпованих мусорів» продовжує прекрасно функціонувати

Зараз історію вам розкажу, трохи смішну. Назвем її «Ментам с*сать». Але, якщо розібратись - ця історія сумна, бо вона про те, що існують негласні правила співжиття ментів і розпорядників бюджетних коштів. Існують всюди. Але давайте здалеку. Це обкладинка Катерина Гандзюк на Фейсбуці, від якої дуже пригорає

Катерина Гандзюк

Вертикаль заносу бабла успадкована «новою реформовано поліцією» від «старих корумпованих мусорів» продовжує прекрасно функціонувати

Зараз історію вам розкажу, трохи смішну.

Назвем її «Ментам с*сать».

Але, якщо розібратись - ця історія сумна, бо вона про те, що існують негласні правила співжиття ментів і розпорядників бюджетних коштів.

Існують всюди.

Але давайте здалеку.

Це обкладинка Катерина Гандзюк на Фейсбуці, від якої дуже пригорає херсонським ментам ну і примусорьонним депутатам і активістам прицепом.

Катя не просто в фейсбук пише цікаво і з матюками, а вона ще й керуюча справами Херсонської міської ради, може хтось не знав.

В минулому журналіст і науковець, якийсь час Катя закалялась в штабах Батьківщини.

Катя вміє і любить робити вибори.

Проте вже давно з «Батьківщини» Катя і команда пішли (після того як юля поставила кандидатом від БЮТ на мера Херсона - рига мангера).

Тоді Катя з командою завели на посаду проукраїнського мера Миколаєнка, майже без бюджету і з розгромним для конкурентів результатом.

Причому двічі завели.

От з тих пір Катя там працює керуючою справами.

При Каті Херсонська міська рада була визнаною найпрозорішою в Україні минулого року, і це показник.

Херсонська міськрада була першою, хто відкрив усі дані, які у них є, в тому числі усі бюджетні витрати типу титульних списків, власників рекламних площ, мафів у місті терміни їх оренди і.т.д.

Катя закрила назавжди комунальну газету «Херсонський вісник», замість того, аби на ній пилить бабло, як це прийнято зазвичай на місцях.

Катя відмовилась від розміщення джинси за бюджетні гроші, як це прийнято зазвичай на місцях.

Я не говорю про десятки різних ініціатив по українізації і декомунізації, яка проведена в Херсоні на 101%.

Катіне завдання – створювати владу з людським обличчям, відкриту і прозору.

Полягає це в тому, що будь який херсонець може отримати з дому будь-які документи і інформацію. Люди можуть по gps відслідкувать усю міську техніку і транспорт. Усіх пускають в будь-які кабінети коли кому треба, а не коли часи прийому, в тому числі до мера. Люди спокійно ходять на сесії і їх там не пиздять тітушки чи муніципальна варта, як в Харкові, наприклад.

Впринципі посадові обов’язки Каті такі, що вона має справу лише з інформацією, тому навіть якби дуже хотіла - не могла б активно долучитись до якихось серйозних розпилів, ну крім скрепок вкрасти чи вазон з приймальної.

Проте до Каті починають бігати гонци від УЗЕ Нацполіції (колишній БЕП, ОБХСС як хочете) з настойчівой пропозицією відстьогувати їм 3% від бюджету міста.

Налом.

Щоб не було проблем.

Тільки за минулий рік від УЗЕ надійшло 64 запити, що стосувались якихось проваджень, правда не було жодного доведеного до суда.

Включається тупий пресинг від ментів: обшуки, перевірки, повістки паралельно з з пропозиціями домовитись.

Але Катю це якось задовбало і вона пише цей пост. Думаю ви його читали.

Піднімається величезний шум, це все заходить в центральну пресу і в телевізор, стосовно очільника міського УЗЕ Поліції - Антощука Антона, на якого Катя вказує як основного в цій схемі прошеній відкату, проводять службову перевірку.

Впрягається ряд нардепів від Народного Фронту і обіцяють розібратись з цим безпределом.

Але шум влігся, репости поутіхлі.

Результати службової перевірки так ніхто і не побачив, на журналістські запити її не надають.

Депутати від Народного Фронту злились.

Антощука ніхто не перевів нікуди і навіть не відсторонив.

І менти ідуть в атаку. Спочатку в комічну атаку, через свого депутата вимагають на сесії, щоб Катя … поміняла обкладинку в фейсбуці.

А потім подають на Катю в суд, з вимогою публічно в пресі спростувати інформацію в цьому своєму постіку, з приводу вимог відкатів.

Катя йде в суд. Туди ж приходить групою підтримки - якийсь смішний пул місцевого примусорьонного активу, зокрема очільник місцевого «Правого сектору», притопить проти Каті.

Правда сьогодні суд дивним чином не відбувся, тобто якось перенісся без повідомлення відповідачам. Ну це таке.

Паралельно вранці Катю банять у фейсбуці, за якийсь позаторішній пост, на який враз пожалілось купа ботів, бо там хейт-спіч.

Мабуть щоб знову не написала «Менти сосать».

Але історія навіть не про Катю, а про те, що оця от вертикаль заносу бабла успадкована «новою реформовано поліцією» від «старих корумпованих мусорів» продовжує собі прекрасно функціонувати.

В кожному регіоні, повірте.

І в кожному регіоні є свій а*уєвший Антощук, який купив чи нарішав цю посаду і впевнений в своїй нерушимості.

І кожен такий регіональний Антощук завозить частину цілком конкретному центральному Купранцю в столицю.

І все у всіх добре.

А Катя?

А Катю через суд нагнем вибачитись за «ментам сосать» і зобов’яжем обкладинку помінять.

В Фейсбуці.

І не матюкатись.

p.s. В комісію по переатестації ментів в Херсонській області в 2015 Катю не включили якраз з обґрунтуванням «матюкається в фейсбуці на міліцію».

Хоч щось стабільно в цій країні.

Джерело: блог Романа Сініцина

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»