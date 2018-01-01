Хто присвоює бурштинову ренту

Бурштинова рента осідає в кишенях тих, хто впливає на нелегальний видобуток «поліського золота»

Користування надрами для видобутку корисних копалин в Україні є платним, тому й не дивно, що з 1 січня 2016 року було введено рентну плату за видобуток бурштину. Проте надходження цього платежу до державного та місцевих бюджетів є мізерними, що пов’язано з небажанням місцевої політичної та бізнес-еліти легалізувати видобуток бурштину.

Фото: tut-cikavo.com Бурштинова рента

Бурштинова рента осідає в кишенях тих, хто впливає на нелегальний видобуток «поліського золота»

Користування надрами для видобутку корисних копалин в Україні є платним, тому й не дивно, що з 1 січня 2016 року було введено рентну плату за видобуток бурштину. Проте надходження цього платежу до державного та місцевих бюджетів є мізерними, що пов’язано з небажанням місцевої політичної та бізнес-еліти легалізувати видобуток бурштину. Видобуток бурштину є спеціальним користуванням надрами для видобутку корисних копалин, тому закономірним стало введення спеціального фіскального платежу, який регулював би обсяги вилучення цінного мінералу органічного походження.

Тому й не дивно, що було введено рентну плату за користування надрами для видобування бурштину. Цей вид рентної плати було введено ще з 1 січня 2016 року і на початках планувалося за його допомогою акумулювати значні надходження до Державного бюджету України, враховуючи те, що масштаби видобутку бурштину є значними. Та практика адміністрування бурштинової ренти не виправдала амбітних планів українських фіскалів.

Планувалося у 2016 році залучити в державну казну 1,5 млрд. грн. бурштинової ренти, а реально вдалося зібрати всього 2,08 млн. грн. У 2016 році весь обсяг рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину був направлений до державного бюджету, а бюджети територіальних громад, поблизу і на території яких активно відбувається видобуток цієї корисної копалини, зовсім нічого не отримали. Хоча представники владного істеблішменту в регіонах, де інтенсивно відбувається видобуток бурштину, з надходженням бурштинової ренти у місцеві бюджети пов’язували перспективи економічного прориву в цих територіально-адміністративних одиницях.

Плачевні результати адміністрування рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину не стали передумовою корекції фіскальної політики в цьому напрямі і у 2017 році результати є ще більш невтішними. До державного бюджету надійшло 1,3 млн. грн., до місцевих бюджетів – 438,5 тис. грн. Тобто видобуток бурштину сьогодні не отримав належного фіскального контролю через небажання відповідних контролюючих органів та органів місцевої влади забезпечити належну ідентифікацію обсягів видобутку і забезпечити таким чином вилучення бурштинової ренти на користь централізованих державних фінансових фондів та бюджетів територіальних громад.

Нещодавній резонансний розголос вилучення угорськими компетентними органами 860 кг привезеного з України бурштину та викриття нелегального цеху з обробки бурштину на Житомирщині свідчать про те, що видобуток бурштину в Україні набирає все більших обертів і затягування з належним впровадженням ефективної системи стягнення рентної плати за користування надрами для його видобутку тільки посилює консервацію тіньового видобутку цього мінералу органічного походження і позбавляє місцеві бюджети поліських районів так їм необхідних додаткових надходжень.

Враховуючи мізерні суми рентної плати за видобуток бурштину, які було спрямовано у 2016 та 2017 роках до державного та місцевих бюджетів, напрошується висновок про те, що бурштинова рента осідає в кишенях тих, хто прямо чи опосередковано впливає на нелегальний видобуток «поліського золота».

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