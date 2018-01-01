Адвокати підозрюваного у справі Труханова заявили про відвід судді

Суддя Фомін оголосив перерву

Адвокати підозрюваного заступника директора «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка заявили про відвід судді Фоміну. Про це заявили адвокати Загодіренка на засіданні 14 лютого, де обирають запобіжний захід підозрюваному. Адвокати пояснили це тим, що суддя невчасно повідомив адвокатів про час та місце судового засідання. Водночас,



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Фото: Громадське

Суддя Фомін оголосив перерву

Адвокати підозрюваного заступника директора «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка заявили про відвід судді Фоміну.

Про це заявили адвокати Загодіренка на засіданні 14 лютого, де обирають запобіжний захід підозрюваному.

Адвокати пояснили це тим, що суддя невчасно повідомив адвокатів про час та місце судового засідання.

Водночас, прокурори САП виступили проти цього клопотання.

Суддя Фомін оголосив перерву. Тепер інший черговий суддя має розглянути клопотання про його відвід.

Джерело: Громадське