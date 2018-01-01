Адвокати підозрюваного у справі Труханова заявили про відвід судді
- Вчора, 22:17
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Суддя Фомін оголосив перерву
Адвокати підозрюваного заступника директора «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка заявили про відвід судді Фоміну.
Про це заявили адвокати Загодіренка на засіданні 14 лютого, де обирають запобіжний захід підозрюваному.
Адвокати пояснили це тим, що суддя невчасно повідомив адвокатів про час та місце судового засідання.
Водночас, прокурори САП виступили проти цього клопотання.
Суддя Фомін оголосив перерву. Тепер інший черговий суддя має розглянути клопотання про його відвід.
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.
Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
Джерело: Громадське