На Київщині чоловік побив поліцейських дерев’яною палицею

За фактом побиття поліцейських відкрито кримінальне провадження

У Білій Церкві 33-річний чоловік побив двох дільничних офіцерів поліції дерев’яною палицею. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області. Правоохоронці прийшли в будинок зловмисника, щоб вручити чоловікові, підозрюваному в крадіжці, повідомлення про виклик до слідчого. Двері квартири поліцейським відкрила жінка, яка назвала себе



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За фактом побиття поліцейських відкрито кримінальне провадження

У Білій Церкві 33-річний чоловік побив двох дільничних офіцерів поліції дерев’яною палицею.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці прийшли в будинок зловмисника, щоб вручити чоловікові, підозрюваному в крадіжці, повідомлення про виклик до слідчого. Двері квартири поліцейським відкрила жінка, яка назвала себе його матір’ю.

Працівники поліції представилися, пред’явивши свої службові посвідчення, на що жінка почала кричати, ображати правоохоронців, захищаючи свого сина.

«У той момент, коли дільничні офіцери поліції намагалися втихомирити господиню, молодий чоловік несподівано схопив дерев’яну палицю і накинувся на правоохоронців. Нападник щосили наносив удари по голові та тулубу поліцейським. Після чого він з матір’ю закрився в квартирі», – розповіли правоохоронці.

Затримав зловмисника на місці злочину наряд поліції, який прибув на виклик. Також була викликана карета швидкої медичної допомоги.

Один із співробітників поліції з травмою голови госпіталізовано, іншим надана кваліфікована допомога на місці.