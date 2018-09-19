Патріарх Варфоломій забирає у Путіна набагато більше, ніж українську церкву
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Розсилка
Вселенський патріархат як фактор геополітики
Ми звикли, що Ватикан є впливовим центром геополітики, що в історії Європи Папа і його кардинали могли подекуди, навіть, створювати альтернативу світській владі.
Пам’ятаєте ж між ким був політичний конфлікт у «Трьох мушкетерах?
Так от тепер, патріарх Варфоломій робить Вселенський патріархат фактором геополітики (опосередковано, у виграші також Анкара), котрий потужно заявляє про свою вагу на перехресті інтересів США, Росії, Європи та, звичайно, України. Патріарх Варфоломій забирає у Путіна набагато більше, ніж українську церкву. Він забирає у нього власну незалежність.
Джерело: блог Сергія Тарана