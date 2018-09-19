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    Думки вголос

    Патріарх Варфоломій забирає у Путіна набагато більше, ніж українську церкву

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    <span>Вселенський патріарх Варфоломій&nbsp;</span> - Патріарх Варфоломій забирає у Путіна набагато більше, ніж українську церкву
    Вселенський патріарх Варфоломій 

    Вселенський патріархат як фактор геополітики

    Ми звикли, що Ватикан є впливовим центром геополітики, що в історії Європи Папа і його кардинали могли подекуди, навіть, створювати альтернативу світській владі.

    Пам’ятаєте ж між ким був політичний конфлікт у «Трьох мушкетерах?

    Так от тепер, патріарх Варфоломій робить Вселенський патріархат фактором геополітики (опосередковано, у виграші також Анкара), котрий потужно заявляє про свою вагу на перехресті інтересів США, Росії, Європи та, звичайно, України. Патріарх Варфоломій забирає у Путіна набагато більше, ніж українську церкву. Він забирає у нього власну незалежність.

    Читайте також: Архієпископ Тельміський Іов (Геча): Україна завжди була канонічною територією Вселенського патріархату

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    церква Путін незалежність православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій
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