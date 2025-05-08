Трамп анонсував розмову із Зеленським

Президент США заявив, що угода про надра між Україною і США була повністю ратифікована і схвалена її законодавчими органами

Трамп поговорить із Зеленським щодо ратифікації угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. Як передає «Главком», про це він сказав під час зустрічі з пресою в Овальному кабінеті Білого дому 8 травня.

«Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп. Тепер він очікує телефонну розмову із Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада збиралася на екстрене засідання. Одним із питань порядку денного стала ратифікація угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Згодом Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США, однак у Верховній Раді розгорнулася дискусія навколо нещодавно підписаної угоди. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування).