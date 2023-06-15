Хто очолить незалежні держави, що утворюються на території Росії? Список кандидатів
У РФ оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії
Представники незалежних республік: Кенігсберг (Калінінград і область), Інгрія (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії.
У зв'язку з підвищеним інтересом російських громадян до процесу праймериз організатори прийняли рішення про перенесення референдумів щодо самовизначення наступних п'ять регіонів (Чувашії, Карелії, Воронезької, Білгородської та Новгородської областей РФ) з 15 червня на 1 липня, щоб розвести ці два важливі голосування в часі.
Після обробки заявок, які приймалися з 1 по 15 червня, шорт-листи потенційних лідерів по регіонах такі:
Кенігсберг:
- Андрій Кропоткін;
- Вадим Петров;
- Максим Матвєєв;
- Микола Цуканов;
- Антон Алиханов;
- Олександр Шендерюк-Жидков;
- Олександр Ярошук.
Інгрія:
- Олексій Навальний;
- Олександр Беглов;
- Євген Пригожин;
- Павло Мезерін;
- Сергій Шнуров;
- Борис Вишневський;
- Валентина Матвієнко;
- Максим Рєзнік;
- Олександр Непоглядів;
- Максим Кузахметов.
Сибір:
- Станіслав Павловський-Суслов;
- Михайло Ходорковський;
- Наталія Комарова;
- Ілля Пономарьов;
- Анатолій Биков;
- Олександр Хлопонін;
- Андрій Травніков;
- Андрій Локоть;
- Сергій Єрьомін;
- Сергій Бойко.
Урал:
- Євген Ройзман;
- Євген Куйвашев;
- Олексій Орлов;
- Сергій Світлаков;
- Ігор Холманський;
- Володимир Соловйов;
- Дмитро Брекоткін;
- Едуард Росель.
Кубань:
- Веніамін Кондратьєв;
- Євген Бурсандіс;
- Володимир Мірошниченко;
- Євген Наумов;
- Юлія Пархоменко;
- Яна Антонова;
- Захар Прілєпін;
- Дмитро Гусєв.
За словами народного депутата Олега Дунди, який з української сторони сприяє реалізації права на незалежності регіонів та національних республік Росії, після підбиття підсумків онлайн-голосування, на лідерів опитування буде покладено місію з легалізації суверенітетів, за які проголосували у лютому 2023 року жителі цих п'яти регіонів.
До слова, у лютому 2023 року відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу, в яких взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість у кожному регіоні проголосували за незалежність від Москви:
• Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти.
• Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти.
• Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти.
• Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти.
• Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.
Зазначимо, навесні 2023 року про проведення онлайн-референдумів про незалежність від Москви оголосили представники: Чувашії, Карелії, Новгородської, Білгородської та Воронезької областей Росії.
Нагадаємо, Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося.
До слова, компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу.
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