У лютому 2023 року у РФ відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу

У РФ оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії

Представники незалежних республік: Кенігсберг (Калінінград і область), Інгрія (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії.

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У зв'язку з підвищеним інтересом російських громадян до процесу праймериз організатори прийняли рішення про перенесення референдумів щодо самовизначення наступних п'ять регіонів (Чувашії, Карелії, Воронезької, Білгородської та Новгородської областей РФ) з 15 червня на 1 липня, щоб розвести ці два важливі голосування в часі.

Після обробки заявок, які приймалися з 1 по 15 червня, шорт-листи потенційних лідерів по регіонах такі:

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Кенігсберг:

Андрій Кропоткін;

Вадим Петров;

Максим Матвєєв;

Микола Цуканов;

Антон Алиханов;

Олександр Шендерюк-Жидков;

Олександр Ярошук.

Інгрія:

Олексій Навальний;

Олександр Беглов;

Євген Пригожин;

Павло Мезерін;

Сергій Шнуров;

Борис Вишневський;

Валентина Матвієнко;

Максим Рєзнік;

Олександр Непоглядів;

Максим Кузахметов.

Сибір:

Станіслав Павловський-Суслов;

Михайло Ходорковський;

Наталія Комарова;

Ілля Пономарьов;

Анатолій Биков;

Олександр Хлопонін;

Андрій Травніков;

Андрій Локоть;

Сергій Єрьомін;

Сергій Бойко.

Урал:

Євген Ройзман;

Євген Куйвашев;

Олексій Орлов;

Сергій Світлаков;

Ігор Холманський;

Володимир Соловйов;

Дмитро Брекоткін;

Едуард Росель.

Кубань:

Веніамін Кондратьєв;

Євген Бурсандіс;

Володимир Мірошниченко;

Євген Наумов;

Юлія Пархоменко;

Яна Антонова;

Захар Прілєпін;

Дмитро Гусєв.

За словами народного депутата Олега Дунди, який з української сторони сприяє реалізації права на незалежності регіонів та національних республік Росії, після підбиття підсумків онлайн-голосування, на лідерів опитування буде покладено місію з легалізації суверенітетів, за які проголосували у лютому 2023 року жителі цих п'яти регіонів.

До слова, у лютому 2023 року відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу, в яких взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість у кожному регіоні проголосували за незалежність від Москви:

• Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти.

• Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти.

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• Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти.

• Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти.

• Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

Зазначимо, навесні 2023 року про проведення онлайн-референдумів про незалежність від Москви оголосили представники: Чувашії, Карелії, Новгородської, Білгородської та Воронезької областей Росії.

Нагадаємо, Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося.

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До слова, компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу.