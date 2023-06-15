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Хто очолить незалежні держави, що утворюються на території Росії? Список кандидатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто очолить незалежні держави, що утворюються на території Росії? Список кандидатів
У лютому 2023 року у РФ відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу
фото з відкритих джерел

У РФ оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії

Представники незалежних республік: Кенігсберг (Калінінград і область), Інгрія (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії.

У зв'язку з підвищеним інтересом російських громадян до процесу праймериз організатори прийняли рішення про перенесення референдумів щодо самовизначення наступних п'ять регіонів (Чувашії, Карелії, Воронезької, Білгородської та Новгородської областей РФ) з 15 червня на 1 липня, щоб розвести ці два важливі голосування в часі.

Після обробки заявок, які приймалися з 1 по 15 червня, шорт-листи потенційних лідерів по регіонах такі:

Кенігсберг:

  • Андрій Кропоткін;
  • Вадим Петров;
  • Максим Матвєєв;
  • Микола Цуканов;
  • Антон Алиханов;
  • Олександр Шендерюк-Жидков;
  • Олександр Ярошук.

Інгрія:

  • Олексій Навальний;
  • Олександр Беглов;
  • Євген Пригожин;
  • Павло Мезерін;
  • Сергій Шнуров;
  • Борис Вишневський;
  • Валентина Матвієнко;
  • Максим Рєзнік;
  • Олександр Непоглядів;
  • Максим Кузахметов.

Сибір:

  • Станіслав Павловський-Суслов;
  • Михайло Ходорковський;
  • Наталія Комарова;
  • Ілля Пономарьов;
  • Анатолій Биков;
  • Олександр Хлопонін;
  • Андрій Травніков;
  • Андрій Локоть;
  • Сергій Єрьомін;
  • Сергій Бойко.

Урал:

  • Євген Ройзман;
  • Євген Куйвашев;
  • Олексій Орлов;
  • Сергій Світлаков;
  • Ігор Холманський;
  • Володимир Соловйов;
  • Дмитро Брекоткін;
  • Едуард Росель.

Кубань:

  • Веніамін Кондратьєв;
  • Євген Бурсандіс;
  • Володимир Мірошниченко;
  • Євген Наумов;
  • Юлія Пархоменко;
  • Яна Антонова;
  • Захар Прілєпін;
  • Дмитро Гусєв.

За словами народного депутата Олега Дунди, який з української сторони сприяє реалізації права на незалежності регіонів та національних республік Росії, після підбиття підсумків онлайн-голосування, на лідерів опитування буде покладено місію з легалізації суверенітетів, за які проголосували у лютому 2023 року жителі цих п'яти регіонів.

До слова, у лютому 2023 року відбулися онлайн-референдуми про незалежність Інгрії, Кенігсберга, Кубані, Сибіру та Уралу, в яких взяло участь 5,6 млн осіб. Більшість у кожному регіоні проголосували за незалежність від Москви:

• Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти.

• Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти.

• Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти.

• Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти.

• Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

Зазначимо, навесні 2023 року про проведення онлайн-референдумів про незалежність від Москви оголосили представники: Чувашії, Карелії, Новгородської, Білгородської та Воронезької областей Росії.

Нагадаємо, Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося.

До слова, компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу.

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Теги: росія путін вибори в Росії

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