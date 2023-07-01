ЗСУ мають скористатися бунтом Пригожина – Зеленський

Зеленський: «Ситуація слабка, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі»

Заколот у Росії і подальша угода з групою «Вагнер» свідчить про слабкість уряду Путіна

Спроба держперевороту найманців «Вагнера» свідчить про слабкість Росії, чим Україна має скористатися. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтрев'ю RTVE.

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«Бунт і просування «вагнерівців» означає, що країна слабка і вони не контролюють складні ситуації. Вони не усвідомлюють, що відбувається. Вони не контролюють все», – пояснив український лідер.

Зеленський вважає, що повстання в Росії і подальша угода з групою «Вагнер» свідчить про те, що уряд Путіна слабкий.

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На переконання президента, ця ситуація є можливістю, яку має використати українська армія.

«Є кілька Путіних з різними прізвищами. Ситуація слабка, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі», – наглосив Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.