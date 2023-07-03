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«Крим російський, а претензії РФ на Донбас – законні». Британські лорди потрапили у скандал

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Крим російський, а претензії РФ на Донбас – законні». Британські лорди потрапили у скандал
Лорд Балф і лорд Скідельскі
колаж: Уніан

У Великій Британії два члени парламенту підлестилися до російського посла

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін організував у своєму маєтку на заході Лондона вечірку з нагоди «Дня Росії». Серед пів сотні гостей були і члени британського парламенту – лорд Балф та лорд Скідельскі. Про це пише The Guardian.

Як зазначається, на вечірці лорд Балф під час бесіди з російським аташе заявив, що війна Росії проти України закінчиться угодою, досягнутою шляхом переговорів і в межах якої Київ поступиться Москві частиною території.

«Україна – це, чесно кажучи, безладна країна. Вона була зібрана разом Черчиллем та Сталіним наприкінці Другої світової війни. Крим, безперечно, є російським, а претензії Росії на Донецьк та Луганськ законні. Переговори можливі лише щодо сухопутного коридору до Криму», – сказав він.

Водночас лорд Скідельскі зазначив, що був проти російського вторгнення в Україну, але своєю присутністю на вечірці російського посла «хотів показати свою повагу та прихильність до російського народу на його національному рівні».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав удвічі збільшити склад Ради безпеки ООН та нівелювати нинішній вплив РФ.

До слова, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

Раніше Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Теги: Велика Британія росія скандал

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