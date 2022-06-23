  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Борщевський
  4. Захід завжди перемагає Росію, але за однієї умови
рус
    Думки вголос

    Захід завжди перемагає Росію, але за однієї умови

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США та Велика Британія організували неймовірний повітряний міст: їхні літаки доправляли до Берліна харчі і товари - Захід завжди перемагає Росію, але за однієї умови
    США та Велика Британія організували неймовірний повітряний міст: їхні літаки доправляли до Берліна харчі і товари
    фото з відкритих джерел

    Москва завжди недооцінює Захід

    74 роки тому Росія, яка мала тоді псевдо Радянський Союз, зробила одну з перших спроб розхитати єдність колективного Заходу, перевірити її на міцність. Річ у тім, що, незважаючи на існуючі домовленості, СРСР не сприймав особливий статус Берліна і його поділ на чотири окупаційні зони. У Кремлі вважали, що місто має повністю увійти до східної (радянської) окупаційної зони.

    Все почалося з того, що в березні 1948 року радянський представник, маршал Соколовський вирішив (звісно, не без вказівки згори) припинити дебати у Контрольній раді союзників. За кілька днів СРСР оголосив, що передає контроль за в'їздом до Західного Берліна східним німцям. У відповідь на протести союзників усі наземні шляхи доступу до Західного Берліна були заблоковані. Почалася так звана мала блокада міста.

    А 24 червня 1948 року, використавши як привід для агресивних дій запровадження в західній окупаційній зоні нової грошової одиниці – німецької марки, СРСР вдався до великої (тотальної) блокади Західного Берліна. Це була так звана «голодна блокада»: було заборонено перевезення людей, харчів, медикаментів, інших товарів першої необхідності, навіть вугілля. Москва розраховувала, що люди не витримають блокади і тікатимуть до «радянського» Східного Берліна. Але Москва прорахувалася.

    США та Велика Британія організували неймовірний повітряний міст: їхні літаки доправляли до міста харчі і товари. Всього за 462 дні блокади було здійснено 280 тисяч польотів, доправлено 1,8 млн. тонн вантажів. І одночасно в світі ширився рух солідарності з мешканцями Західного Берліна. В різних країнах, які жили тоді не сьогоднішнім благополучним, а тодішнім не надто ситим повоєнним життям, люди збирали допомогу. І зрештою Радянський Союз відступив.

    Не впало місто до ніг Сталіна. Не впало воно й згодом, у 1958 році, до ніг Хрущова, коли СРСР висунув інший ультиматум, зажадавши від західних країн, щоб ті за шість місяців вивели з Західного Берліна війська. Не впало і втретє, коли в серпні 1961 року комуністична влада НДР разом із радянськими спільниками оточила Західний Берлін муром. Зрештою впав мур, а місто встояло.

    І за іронією долі в такий же літній день, 25 червня 1994 року, в Берліні відбувся прощальний парад Західної групи радянських військ. Оркестром під час параду не надто успішно намагався диригувати п'яний Борис Єльцин.

    Захід перемагає Росію, коли він єдиний. А сьогодні він єдиний. Усе буде Україна!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США вугілля війна Велика Британія Україна СРСР влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захід завжди перемагає Росію, але за однієї умови