Захід завжди перемагає Росію, але за однієї умови

Москва завжди недооцінює Захід

74 роки тому Росія, яка мала тоді псевдо Радянський Союз, зробила одну з перших спроб розхитати єдність колективного Заходу, перевірити її на міцність. Річ у тім, що, незважаючи на існуючі домовленості, СРСР не сприймав особливий статус Берліна і його поділ на чотири окупаційні зони. У Кремлі вважали, що місто має повністю увійти до східної (радянської) окупаційної зони.

Все почалося з того, що в березні 1948 року радянський представник, маршал Соколовський вирішив (звісно, не без вказівки згори) припинити дебати у Контрольній раді союзників. За кілька днів СРСР оголосив, що передає контроль за в'їздом до Західного Берліна східним німцям. У відповідь на протести союзників усі наземні шляхи доступу до Західного Берліна були заблоковані. Почалася так звана мала блокада міста.

А 24 червня 1948 року, використавши як привід для агресивних дій запровадження в західній окупаційній зоні нової грошової одиниці – німецької марки, СРСР вдався до великої (тотальної) блокади Західного Берліна. Це була так звана «голодна блокада»: було заборонено перевезення людей, харчів, медикаментів, інших товарів першої необхідності, навіть вугілля. Москва розраховувала, що люди не витримають блокади і тікатимуть до «радянського» Східного Берліна. Але Москва прорахувалася.

США та Велика Британія організували неймовірний повітряний міст: їхні літаки доправляли до міста харчі і товари. Всього за 462 дні блокади було здійснено 280 тисяч польотів, доправлено 1,8 млн. тонн вантажів. І одночасно в світі ширився рух солідарності з мешканцями Західного Берліна. В різних країнах, які жили тоді не сьогоднішнім благополучним, а тодішнім не надто ситим повоєнним життям, люди збирали допомогу. І зрештою Радянський Союз відступив.

Не впало місто до ніг Сталіна. Не впало воно й згодом, у 1958 році, до ніг Хрущова, коли СРСР висунув інший ультиматум, зажадавши від західних країн, щоб ті за шість місяців вивели з Західного Берліна війська. Не впало і втретє, коли в серпні 1961 року комуністична влада НДР разом із радянськими спільниками оточила Західний Берлін муром. Зрештою впав мур, а місто встояло.

І за іронією долі в такий же літній день, 25 червня 1994 року, в Берліні відбувся прощальний парад Західної групи радянських військ. Оркестром під час параду не надто успішно намагався диригувати п'яний Борис Єльцин.

Захід перемагає Росію, коли він єдиний. А сьогодні він єдиний. Усе буде Україна!

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