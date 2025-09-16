Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Політичний шторм Палестини наближається
фото: depositphotos.com

Історична резолюція ще має бути оцінена часом

За усіма клопотами нарешті дійшли руки до аналізу голосування на Генасамблеї ООН щодо рішення про дві держави та негайне припинення вогню у Секторі Гази.

142 країни проголосували «за», 10 – «проти» (включно з Ізраїлем, США, Угорщиною та Аргентиною), 12 утримались.

Хоча історичний вплив цієї резолюції ще має бути оцінений часом, вона не є «черговою буденною подією». Майже всі європейські країни проголосували «за», і є чіткий намір близько 15 країн (більшість з яких європейські) визнати палестинську державу у вересні. Це розглядається як крок до «політичного шторму» навколо палестинського питання.

Сполучені Штати проголосували проти резолюції. Власне, від нинішньої американської адміністрації іншого очікувати не приходиться, але громадська думка у США протягом останніх років зростає на підтримку рішення про дві держави та зменшується на підтримку Ізраїлю.

Україна підтримала резолюцію, на відміну від минулого разу, коли вона утрималася. Це пов'язано з тим, що поточна резолюція містить чітке формулювання із засудженням дій Хамасу, що відповідає позиції України. Україна послідовно виступає за створення двох держав – Ізраїлю та Палестини – на історичній території Палестини, виходячи зі своїх національних інтересів.

Резолюція чітко зазначає, що у майбутній палестинській державі не повинно бути ХАМАСу, а Сектор Гази має бути переданий під управління палестинської адміністрації, при цьому Хамас має бути роззброєний. Наразі палестинський уряд на Західному березі не має представників ХАМАСу, і ХАМАС там діє на нелегальному становищі.

Дії ізраїльського уряду у Газі призводять до його ізоляції. Європейські уряди не підтримують ці дії, і навіть Дональд Трамп висловлював незадоволення. Радикальні, расистські погляди частини ізраїльського суспільства, що відкидають можливість створення палестинської держави, солідаризуються з позицією прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Зміни в європейській політиці щодо Ізраїлю є результатом потужного тиску громадської думки. Очікується, що європейські країни поступово впроваджуватимуть санкції, можливо, починаючи від обмеження комунікації до заборони заходу суден зі зброєю для Ізраїлю (як це зробила Іспанія) або бойкоту продукції з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

Авантюра уряду Нетаньягу щодо Катару створила проблеми для Дональда Трампа, який розраховував на багатомільярдні контракти з країнами Перської затоки. Це поставило під сумнів стратегічну співпрацю між США та цими країнами, оскільки підірвало питання безпеки, яке було наріжним каменем цієї співпраці. Катар може використати цю ситуацію, щоб «викручувати руки» Вашингтону.

Голосування України, засноване на національних інтересах, навряд чи суттєво змінить відносини з Ізраїлем. Ізраїль продовжує «сидіти на паркані» щодо війни Росії проти України, і не голосує за українські резолюції, тому кардинальних змін у двосторонніх відносинах не очікується.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль санкції сектор Гази ХАМАС Палестина ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи чекати український розворот на схід?
Україна розвертається до Китаю?
14 вересня, 20:09
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
17 серпня, 10:21
Володимир Зеленський: Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!
Україна не жертва, вона боєць. Вона не просить, а пропонує: звернення президента
24 серпня, 10:20
The Times зазначає, що Трамп постійно відкладає введення будь-яких обмежень, попри попередні обіцянки
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
26 серпня, 00:11
Рубіо: Сполучені Штати підтримують рішення «Європейської трійки» та закликають Іран до серйозних дипломатичних переговорів для вирішення ядерної проблеми
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
29 серпня, 03:59
Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативний варіант: виключити лише один або два так звані «слабкі випадки»
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
4 вересня, 04:57
Музикант та автор пісень Філ Коултер також закликав Велику Британію відмовитися від участі, якщо Ізраїль братиме участь у конкурсі
Нідерланди та Ірландія заявили про бойкот Євробачення-2026
12 вересня, 17:56
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
Вчора, 17:17

Ігор Семиволос

Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
Росія перекидає зброю до Вірменії. Що задумав Кремль
Росія перекидає зброю до Вірменії. Що задумав Кремль
Франція визнає Палестину: чому це важливо для Близького Сходу
Франція визнає Палестину: чому це важливо для Близького Сходу
Що коїться у Сирії? Коротке зведення
Що коїться у Сирії? Коротке зведення
Цей арешт вже спричинив падіння ліри на 5%. Що відбувається у Туреччині?
Цей арешт вже спричинив падіння ліри на 5%. Що відбувається у Туреччині?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2025
28K
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
18K
Справа Крупи. Слідство анонсувало завершення: що чекає на одіозну МСЕКівку
4641
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
3976
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua