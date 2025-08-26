Головна Світ Політика
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
The Times зазначає, що Трамп постійно відкладає введення будь-яких обмежень, попри попередні обіцянки
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп, який раніше вважав зустріч з Путіним тріумфом, тепер «не такий упевнений» у цьому 

Після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні, пише «Главком» із посиланням на The Times. Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.

За даними видання, Трамп, який раніше вважав зустріч тріумфом, тепер «не такий упевнений». Після дипломатичного застою та посилення російських авіаударів він заговорив про «дуже важливе рішення»: запровадити «масштабні» санкції та мита проти Росії або ж самоусунутися від конфлікту. Це може свідчити про бажання Трампа знайти привід, щоб вийти з ситуації, що склалася.

The Times зазначає, що Трамп постійно відкладає введення будь-яких обмежень, попри попередні обіцянки. Крім того, він натякає, що подальша підтримка України з боку США буде залежати від готовності Києва віддати окуповані та навіть прифронтові території.

Американський лідер також вважає, що європейські країни мають взяти на себе фінансовий тягар щодо надання Україні зброї та систем ППО. Водночас, як стверджує видання, адміністрація Трампа обмежує можливості України завдавати ударів по російській території. Пентагон накладає вето на використання американської зброї великої дальності, зокрема ракет ATACMS, і навіть британських крилатих ракет Storm Shadow, які потребують даних, що надають США.

На думку The Times, ці обмеження, які були запроваджені ще адміністрацією Байдена, підривають ефективність зброї. Видання закликає Трампа скасувати їх, а також запровадити нові санкції проти Росії, як це пропонують його прихильники, зокрема республіканець Ліндсі Грем. Він є співавтором законопроєкту про запровадження 500-відсоткових мит на російські енергоносії.

Раніше ми писали, що США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така: ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку», – сказав Грем в ефірі Fox News.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє «Главком».

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.

The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
