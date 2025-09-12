Головна Світ Політика
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
Голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня
фото: АР (ілюстративне)

Проти декларації виступили Ізраїль, США, а також Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів схвалила декларацію, в якій викладено «конкретні, обмежені в часі та незворотні кроки» на шляху до дводержавного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною без участі ХАМАСу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Сто сорок дві країни проголосували за резолюцію, що закріплює Нью-Йоркську декларацію, яка також закликає ХАМАС звільнити всіх заручників і засуджує напад терористичної групи 7 жовтня.

Проти виступили Ізраїль, США, а також Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга. Дванадцять країн утрималися.

Резолюція також закликає до «колективних дій з метою припинення війни в Газі, досягнення справедливого, мирного і тривалого врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі ефективної реалізації дводержавного рішення».

Декларація, яка була схвалена Лігою арабських держав і підписана в липні 17 державами-членами ООН, включаючи кілька арабських країн, не обмежується засудженням ХАМАСу, а прагне повністю усунути терористичну групу від керівництва в Газі.

«У контексті припинення війни в Газі, ХАМАС повинен припинити своє правління в Газі і передати свою зброю Палестинській адміністрації, за міжнародної участі та підтримки, відповідно до мети створення суверенної та незалежної Палестинської держави», – йдеться в декларації.

Голосування передує майбутньому саміту ООН, який відбудеться 22 вересня в Нью-Йорку під спільним головуванням Ер-Ріяда і Парижа, на якому президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв офіційно визнати Палестинську державу. Кілька інших країн зробили подібні обіцянки. Ізраїль назвав заплановане визнання Палестинської держави «нагородою за терор».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявляв, що уряд країни розглядає можливість визнання Палестинської держави.

Раніше, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна планує визнати Палестину державою на засіданні ООН у вересні. Це рішення ухвалюється на тлі поширення голоду в Газі, що, за словами Карні, робить перспективу створення палестинської держави «буквально зникаючою на наших очах».

Як відомо, Австралія визнає палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу.

