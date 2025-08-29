США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Іраном умов ядерної угоди

Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок, про що повідомив державний секретар Марко Рубіо у соцмережі Х, передає «Главком».

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову виконувати міжнародні зобов'язання. Дипломатичні джерела стверджують, що цей крок має посилити тиск на іранську владу та змусити її повернутися до переговорів щодо ядерної програми.

Санкції можуть включати:

обмеження на постачання зброї;

заморожування активів;

заборону на міжнародні поїздки для іранських чиновників.

США закликали Іран обрати шлях дипломатії та серйозного діалогу, щоб уникнути поглиблення міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, що в 2015 році Іран та світові держави підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який мав розв'язати кризу навколо іранської ядерної програми. Однак у 2018 році США за часів президентства Дональда Трампа вийшли з угоди, відновивши всі американські санкції проти Ірану.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю.

До слова, Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Barrons.

За словами очільника іранської дипломатії, три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює і вони все ж застосують санкції, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час», – наголосив Арагчі.