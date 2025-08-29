Головна Світ Політика
search button user button menu button

США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
Рубіо: Сполучені Штати підтримують рішення «Європейської трійки» та закликають Іран до серйозних дипломатичних переговорів для вирішення ядерної проблеми

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Іраном умов ядерної угоди

Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок, про що повідомив державний секретар Марко Рубіо у соцмережі Х, передає «Главком».

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову виконувати міжнародні зобов'язання. Дипломатичні джерела стверджують, що цей крок має посилити тиск на іранську владу та змусити її повернутися до переговорів щодо ядерної програми.

Санкції можуть включати:

  • обмеження на постачання зброї;
  • заморожування активів;
  • заборону на міжнародні поїздки для іранських чиновників.

США закликали Іран обрати шлях дипломатії та серйозного діалогу, щоб уникнути поглиблення міжнародної ізоляції. 

Нагадаємо, що в 2015 році Іран та світові держави підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який мав розв'язати кризу навколо іранської ядерної програми. Однак у 2018 році США за часів президентства Дональда Трампа вийшли з угоди, відновивши всі американські санкції проти Ірану.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю. 

До слова, Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Barrons.

За словами очільника іранської дипломатії, три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює і вони все ж застосують санкції, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час», – наголосив Арагчі.

Теги: США санкції Європейський союз МАГАТЕ Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо таки почнеться новий виток гонки ядерних озброєнь – Росія не витримає
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
2 серпня, 21:15
Найбільш захопливим моментом кар’єри Джеймса Ловелла стала місія «Аполлон-13»
Помер командир місії NASA «Аполлон-13» Джеймс Ловелл
9 серпня, 14:50
США та Південна Корея оголосили про проведення спільних навчань
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою
11 серпня, 02:45
Бальний зал площею 90 тис. квадратних футів вмістить до 650 місць
У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)
1 серпня, 17:03
Аналітики ISW вказують, що вторинні тарифи можуть завдати Росії значних валютних втрат
ISW: Росія збільшила знижки на нафту через санкційний тиск
21 серпня, 05:08
Ноєм виступила під час візиту до частини стіни в Нью-Мексико, де вона також взяла в руки валик, щоб допомогти з фарбуванням
США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою, аби стримати нелегальну міграцію
20 серпня, 10:47
Бессент розповів про продаж Європі американської зброї для України
Продаж Європі американської зброї для України. Бессент озвучив нюанс
20 серпня, 13:27
Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
23 серпня, 18:34
Війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
27 серпня, 22:22

Політика

Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
8201
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
5773
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua