Нідерланди та Ірландія заявили про бойкот Євробачення-2026

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Музикант та автор пісень Філ Коултер також закликав Велику Британію відмовитися від участі, якщо Ізраїль братиме участь у конкурсі
фото з відкритих джерел

Нідерландський суспільний мовник Avrotros підтвердив, що Нідерланди також бойкотуватимуть Євробачення-2026

Суспільні мовники Нідерландів та Ірландії заявили, що їхні країни бойкотуватимуть пісенний конкурс Євробачення-2026, якщо в ньому братиме участь Ізраїль. Причиною такого рішення названо «жахливі людські страждання в Газі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Ірландський мовник RTÉ першим заявив, що не братиме участі в конкурсі, якщо в ньому буде представлений Ізраїль. Нідерландський мовник Avrotros підтримав цю позицію, посилаючись на тривалі страждання в Газі, а також на «серйозне підрив свободи преси». Мовник Нідерландів згадав заборону для іноземних журналістів в’їжджати в зону конфлікту та численні жертви серед представників ЗМІ.

Музикант та автор пісень Філ Коултер також закликав Велику Британію відмовитися від участі, якщо Ізраїль братиме участь у конкурсі.

Обидва мовники, RTÉ та Avrotros, заявили, що остаточне рішення буде ухвалено після позиції Європейської мовної спілки (EBU) – організатора Євробачення. Раніше понад 70 колишніх учасників конкурсу вже підписували листа із закликом заборонити Ізраїлю участь у Євробаченні-2025.

Нагадаємо, Ірландський суспільний мовник RTÉ оприлюднив офіційну заяву щодо участі країни в ювілейному, 70-му Євробаченні. Представник острівної держави не поїде до столиці Австрії, Відня, якщо на конкурсі буде присутній Ізраїль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTÉ.

Ірландці зауважили, що напередодні на генеральній асамблеї Європейського мовного союзу (EBU) низка членів EBU висловила стурбованість щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі Євробачення.

Теги: Євробачення Ізраїль Нідерланди Ірландія

