Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль закликає палестинців залишити Газу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву
фото: Reuters

Ізраїльські військові закликають жителів Гази евакуюватися на південь

Ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.

За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву. Речник ізраїльської армії Авіхай Адраї у соцмережі X закликав мешканців переїхати до «гуманітарної зони» в прибережному районі Хан-Юніс на півдні Гази, запевнивши, що там вони зможуть отримати їжу, медичну допомогу та притулок.

Військові дії загрожують витіснити сотні тисяч палестинців, які раніше вже були переміщені під час війни. До початку конфлікту в місті проживало близько мільйона людей. За даними місцевих органів охорони здоров'я, з жовтня 2023 року в Газі загинуло понад 64 тис. палестинців.

Біньямін Нетаньягу наполягає на угоді «все або нічого», яка передбачає негайне звільнення всіх заручників і капітуляцію ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца, військові операції посилюватимуться, доки ХАМАС не прийме умови Ізраїлю: звільнення заручників та роззброєння. Водночас ХАМАС заявляє, що звільнить усіх заручників, якщо Ізраїль погодиться припинити війну та вивести війська з Гази.

Також відомо, що переговори за посередництва США та арабських держав провалилися в липні, але президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже глибокі» переговори з палестинськими бойовиками.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель в інтерв’ю France Info.

Зазначається, що подібне рішення Ізраїль ухвалив щодо Норвегії та Ірландії. «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра», – каже вона.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
30 серпня, 20:12
В деяких випадках повернутись із СЗЧ можна через
Фінальний шанс: як повернутися на службу із СЗЧ до 30 серпня через «Армія+»
28 серпня, 17:14
Окупант під час розмови з рідними
«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
24 серпня, 15:30
Володимир Зеленський: «Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям»
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
24 серпня, 14:57
На цей момент понад 50 тис. українських новобранців уже пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex
Британія розширює програму Interflex для українських солдатів
24 серпня, 12:43
Українські захисники збили дрон з двома FPV-дронами
Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці
22 серпня, 17:35
У війську потрібні не тільки бойові посади
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
13 серпня, 11:54
Мерц оголосив про припинення постачання зброї Ізраїлю
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
8 серпня, 16:11
За даними контрольованого ХАМАСом Міністерства охорони здоров’я Гази, лише за останню добу зафіксовано п’ять смертей, пов’язаних з недоїданням
$3 тис. за кілограм цукру: у Газі стрімко зростають ціни на базові продукти
7 серпня, 07:09

Соціум

Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
Ізраїль закликає палестинців залишити Газу
Польські фермери планують страйк на кордоні
Польські фермери планують страйк на кордоні
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США
Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7775
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4102
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
2652
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити
2205
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua