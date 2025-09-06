Ізраїль закликає палестинців залишити Газу

За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву

Ізраїльські військові закликають жителів Гази евакуюватися на південь

Ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.

За даними ізраїльських військових, вони контролюють майже половину міста Газа та близько 75% усієї території анклаву. Речник ізраїльської армії Авіхай Адраї у соцмережі X закликав мешканців переїхати до «гуманітарної зони» в прибережному районі Хан-Юніс на півдні Гази, запевнивши, що там вони зможуть отримати їжу, медичну допомогу та притулок.

Військові дії загрожують витіснити сотні тисяч палестинців, які раніше вже були переміщені під час війни. До початку конфлікту в місті проживало близько мільйона людей. За даними місцевих органів охорони здоров'я, з жовтня 2023 року в Газі загинуло понад 64 тис. палестинців.

Біньямін Нетаньягу наполягає на угоді «все або нічого», яка передбачає негайне звільнення всіх заручників і капітуляцію ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца, військові операції посилюватимуться, доки ХАМАС не прийме умови Ізраїлю: звільнення заручників та роззброєння. Водночас ХАМАС заявляє, що звільнить усіх заручників, якщо Ізраїль погодиться припинити війну та вивести війська з Гази.

Також відомо, що переговори за посередництва США та арабських держав провалилися в липні, але президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже глибокі» переговори з палестинськими бойовиками.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель в інтерв’ю France Info.

Зазначається, що подібне рішення Ізраїль ухвалив щодо Норвегії та Ірландії. «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра», – каже вона.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу.