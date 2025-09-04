Головна Світ Економіка
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативний варіант: виключити лише один або два так звані «слабкі випадки»
Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативний варіант: виключити лише один або два так звані «слабкі випадки»

Угорщина та Словаччина просять Європейський Союз скасувати заморожування активів та візові заборони для шести російських бізнесменів, щоб забезпечити продовження індивідуального санкційного режиму блоку проти Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Видання повідомляє, що за словами кількох анонімних дипломатів ЄС, цього разу Словаччина хоче виключити з списку Алішера Усманова та бізнесмена Михайла Фрідмана. Окрім цих двох осіб, Угорщина також наполягає на виключенні зі списку олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Більшість із цих імен були запропоновані для виключення зі списків у попередніх раундах поновлення санкцій, окрім Авдоляна, щодо якого Брюссель запровадив санкції лише у лютому цього року.

Інші країни-члени ЄС запропонували альтернативний варіант: виключити лише один або два так звані «слабкі випадки», тобто осіб, щодо яких є малоймовірно сильні докази, і їх, ймовірно, все одно виключать зі списку санкцій, оскільки ці докази не витримають судових перевірок. Крім того, пропонується продовжувати санкції щороку, а не кожні шість місяців, як це є зараз.

Однак Будапешт і Братислава відкинули цю пропозицію під час обговорень на рівні експертів в Брюсселі. Тепер переговори перейдуть до рівня послів ЄС.

Повідомляється, що домовленості не очікується в цей період, з огляду на наближення кінцевого терміну поновлення санкцій 15 вересня, ймовірно, буде досягнуто компромісу наступного тижня.

Як відомо, санкції, які наразі охоплюють понад 2600 осіб і компаній після 18 раундів обмежувальних заходів ЄС, повинні продовжуватися одноголосно кожні шість місяців, зазвичай у березні та вересні.

До цього списку входять такі особи, як диктатор Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, а також кілька олігархів і бізнесменів, яких звинувачують у фінансуванні або отриманні вигоди від військових дій Росії.

Теги: Словаччина Європейський союз Угорщина санкції олігархи

