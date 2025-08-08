Головна Думки вголос Ігор Семиволос
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років

glavcom.ua
Тривалий конфлікт нарешті завершується
фото з відкритих джерел

Новий етап для Південного Кавказу без Росії

Сьогодні у Вашингтоні відбудеться парафування мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, розпуск Мінської групи, скасування 907 поправки та підписання Хартії про стратегічне партнерство між Азербайджаном та США.

Без сумніву, це важливий день для обох країн. Тривалий конфлікт нарешті завершується. Тут хочу зазначити декілька важливих на мою думку, аспектів. Перший – обидві країни отримають шанс на мирне співіснування, і важливо, чи зможуть вони цим скористатися.

Вірменія нарешті перестане бути транспортним глухим кутом, отримає доступ до ринку Туреччини, що однозначно позитивне вплине на стан економіки і створить передумови для активної співпраці з цією країною. Азербайджан підтвердить свій статус впливової в регіоні держави.

Але важливішим тут є чинник втрати Росією свого ексклюзивного права на регіон, що знаменує собою новий етап у розвитку Південного Кавказу. Це винятковий момент, практично перший відтоді як російські війська з’явилися у цьому регіоні три століття тому.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
