Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 серпня. Президент підписав указ №599/2025, про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента та на заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту з акцентом на підвищення автономності, точності і стійкості до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора.

Як зазначає Власюк, для цього необхідні сучасна електронна база й великі обчислювальні ресурси. Саме постачальників і розробників цих технологій включено до санкційного пакета.

Йдеться про черговий санкційний пакет, спрямований проти компаній та організацій, які прямо залучені до розвитку російських безпілотних технологій із використанням штучного інтелекту.

До переліку санкцій потрапили:

  • Російські компанії «Прогматік» і «Розумні птахи». Перша виробляє дрон «Мікроб 10» – малогабаритний FPV-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі. Друга випускає БпЛА «Сорока» з бойовим навантаженням до 3,5 кг, оснащений оптичною системою утримання цілі, здатний обходити зони радіотіні та перешкоди РЕБ.
  • Китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Вони постачають комплектуючі для «Шахедів» та інших дронів: двигуни, камери, мікросхеми, транзистори, резистори, резонатори, навігаційні приймачі та маршрутизатори.
  • Російський Центр технологій штучного інтелекту «Нейролаб», який розробляє і тренує ШІ-моделі для безпілотників. Їхня робота дозволяє дронам самостійно орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі, а також обробляти дані із сенсорів. Для цього залучають значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО «ЦТШІ Нейролаб».
  • Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) – структура, створена в Росії для розвитку інновацій у сфері безпілотних систем.

«Санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою», – розповів Власюк.

Нагадаємо, українські війська не зможуть здійснити безпечне та організоване відведення з неокупованої Донецької області, навіть якщо Україна погодиться на умови Росії. Це можливо лише за умови повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій. 

Теги: санкції Володимир Зеленський Україна росія дрон

