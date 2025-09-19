Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході

Саудівський принц Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року

Угода між Саудівською Аравією та Пакистаном. Що відбувається на Близькому Сході?

Цікавий розвиток ситуації на Близькому Сході після удару Ізраїлю по Катару. 17 вересня 2025 року була підписана стратегічна оборонна угода між Саудівською Аравією та Пакистаном. Угоду підписали в Ер-Ріяді кронпринц Мухаммад бін Салман і прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф. Вона передбачає взаємний захист, де напад на одну країну вважатиметься нападом на обидві, охоплюючи всі військові засоби, включно з ядерним потенціалом Пакистану.

Хоча саудівські джерела заперечують, що угода спрямована проти конкретних країн, її підписання відбулося після атаки Ізраїлю на Катар, що викликала обурення в арабському світі. Експерти вважають, що угода може служити стримувальним фактором для Ізраїлю, особливо в контексті його дій проти ХАМАС та інших регіональних акторів. Вона сигналізує про готовність Саудівської Аравії та Пакистану спільно реагувати на потенційні загрози, що може ускладнити Ізраїлю проведення односторонніх військових операцій.

Примітно, що з'явилися повідомлення про те, що Вашингтон не був у курсі цієї угоди до моменту її підписання.

У продовження теми стратегічних змін на Близькому Сході. Наступного тижня Туреччина та Єгипет проведуть найбільш військово-морські та повітряні навчання у Східному Середземномор'ї, перші за 13 років.

У той час як Саудівська Аравія укладає стратегічний оборонний пакт з Пакистаном, Каїр та Анкара поглиблюють співпрацю, закладаючи основу для регіонального альянсу між Єгиптом та Туреччиною. Ас-Сісі, президент Єгипту, вперше назвав Ізраїль ворогом.