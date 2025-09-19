Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саудівський принц Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року
фото: Reuters

Угода між Саудівською Аравією та Пакистаном. Що відбувається на Близькому Сході?

Цікавий розвиток ситуації на Близькому Сході після удару Ізраїлю по Катару. 17 вересня 2025 року була підписана стратегічна оборонна угода між Саудівською Аравією та Пакистаном. Угоду підписали в Ер-Ріяді кронпринц Мухаммад бін Салман і прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф. Вона передбачає взаємний захист, де напад на одну країну вважатиметься нападом на обидві, охоплюючи всі військові засоби, включно з ядерним потенціалом Пакистану.

Хоча саудівські джерела заперечують, що угода спрямована проти конкретних країн, її підписання відбулося після атаки Ізраїлю на Катар, що викликала обурення в арабському світі. Експерти вважають, що угода може служити стримувальним фактором для Ізраїлю, особливо в контексті його дій проти ХАМАС та інших регіональних акторів. Вона сигналізує про готовність Саудівської Аравії та Пакистану спільно реагувати на потенційні загрози, що може ускладнити Ізраїлю проведення односторонніх військових операцій.

Примітно, що з'явилися повідомлення про те, що Вашингтон не був у курсі цієї угоди до моменту її підписання.

У продовження теми стратегічних змін на Близькому Сході. Наступного тижня Туреччина та Єгипет проведуть найбільш військово-морські та повітряні навчання у Східному Середземномор'ї, перші за 13 років.

У той час як Саудівська Аравія укладає стратегічний оборонний пакт з Пакистаном, Каїр та Анкара поглиблюють співпрацю, закладаючи основу для регіонального альянсу між Єгиптом та Туреччиною. Ас-Сісі, президент Єгипту, вперше назвав Ізраїль ворогом.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Єгипет Саудівська Аравія військові Пакистан Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»
Індія перетнула червону лінію
17 вересня, 10:45
Дмитро Хилюк: Дуже тепло та емоційно з полону зустрічали колеги
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
12 вересня, 19:00
Фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі
Поліція затримала 22-річного киянина, який пограбував військову у кав’ярні
9 вересня, 15:27
Чому розпад Росії не вигідний Заходу та Китаю
Чому світ досі береже Росію?
8 вересня, 16:53
Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
1 вересня, 22:12
На лікуванні в Дніпрі перебуває військовий, який пережив російський полон
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)
26 серпня, 13:23
Путін заявив про серійне виробництво «Орєшніка»
«Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?
25 серпня, 10:35
У Наталії Ільницької залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах ЗСУ
Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку
22 серпня, 09:00
Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
17 вересня, 16:07

Ігор Семиволос

Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході
Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
Росія перекидає зброю до Вірменії. Що задумав Кремль
Росія перекидає зброю до Вірменії. Що задумав Кремль
Франція визнає Палестину: чому це важливо для Близького Сходу
Франція визнає Палестину: чому це важливо для Близького Сходу
Що коїться у Сирії? Коротке зведення
Що коїться у Сирії? Коротке зведення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2025
6910
Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»
4464
Прогноз магнітних бур на 19-21 вересня: якою буде сонячна активність
4218
Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією»
2400
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua