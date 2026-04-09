Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Парадокс війни: як Іран переграє США та Ізраїль

фото: Getty Images

Іран виграє через мінімалізм цілей і стійкість

Давайте разом із вами спробуємо подивитися на позиції сторін напередодні переговорів в Ісламабаді (за умови, що вони відбудуться) з точки зору стратегічних ігор. Що важливо для участі в таких іграх: перш за все – стати гравцем, тобто здобути суб’єктність; друге – залишитися у грі, тобто зберегти свою суб’єктність попри все; і третє – виграти гру, іншими словами – посилити свою суб’єктність до рівня, коли стратегічний результат вважається позитивним.

США, без сумніву, є ключовим гравцем і ніколи не виходили з гри. Вони залишаються у грі, але по ходу «вистави» доводиться переформатовувати саму гру – змінювати цілі постфактум і називати це «перемогою». Це ознака того, що свою суб'єктність Вашингтону довелося захищати, а не розвивати. Це означає, що стратегічний результат поки що не є позитивним.

Іран, у свою чергу, став не просто гравцем – він нав'язав свою суб'єктність силою. Режим вистояв, ядерна програма вціліла, протока залишається під контролем. Для Тегерана залишитися у грі – це і є головне досягнення кампанії. Тегеран зберіг суб'єктність попри удари по інфраструктурі, загибель попереднього Верховного лідера і командирів КВІР. Це надзвичайна інституційна стійкість. Якщо майбутня угода зафіксує навіть частину іранських вимог – стратегічний результат буде позитивним.

«Хезболла» тут – цікавий окремий кейс. Технічно вона гравець, але її суб'єктність повністю похідна від Ірану. Це робить її унікальним випадком: інструмент, який прагне стати актором. Саме тому Іран так наполягає на включенні Лівану в будь-яку рамку угоди – легітимізація «Хезболли» як регіонального актора є частиною іранської стратегічної страховки, а не проявом солідарності.

Ізраїль був ініціатором кампанії, але опинився поза переговорами, які визначають її результат. Суб'єктність на полі бою є, а суб'єктності за столом переговорів – немає. Звідси завдання – залишитися у грі через Ліван. Але це вимушена гра на єдиному фронті, де ще є можливість впливати на події. Ганц це розумів, коли формулював свої три умови – це спроба повернути суб'єктність через публічну фіксацію вимог. Наразі стратегічний результат для Ізраїлю скоріше негативний: він ризикує опинитися в ситуації, де угода між США та Іраном буде укладена без врахування його ключових інтересів.

Для Ісламабада стати гравцем є головною метою. І це вдалося, нехай навіть ціною конфузу з драфтом. Відкритим залишається питання – чи вдасться залишитися у грі. Якщо переговори провалюються – Пакистан втрачає і статус, і репутацію. Якщо вони будуть успішними – він закріпить за собою роль регіонального медіатора.

Найцікавіший парадокс: єдиний гравець, який послідовно проходить всі три рівні – стати, залишитися, виграти – це Іран. І він робить це не за рахунок сили, а за рахунок стійкості та чіткості цілей.

США мають силу, але розмиті цілі. Ізраїль має цілі, але втратив суб'єктність у ключовому форматі. Пакистан має амбіції, але похідну суб'єктність. Іран має чіткі мінімальні цілі – і саме тому виглядає найбільш суб'єктним гравцем попри найбільші матеріальні втрати.

Занадто теоретично? Добре, ось вам ще один стратегічний фрейм – асиметрія витрат і переваг.

США та Ізраїль вели дорогу кампанію з чіткими цілями: зміна режиму (артикульовано Ізраїлем), знищення ядерної програми, роззброєння проксі. Жодна не досягнута. Іран витримав удар і зберіг головне. У теорії ігор це називається negative-sum war with asymmetric outcomes – війна з від’ємною сумою та асиметричними результатами: обидві сторони зазнали втрат, але одна втратила значно більше відносно своїх початкових цілей.

Іран застосовує класичну стратегію слабшого гравця проти сильнішого – не перемогти, а вижити й виснажити противника. Маоїсти називали це «затяжною народною війною», реалісти – cost-imposition strategy (стратегія нав'язування витрат). Суть: змусити противника платити ціну, яка перевищує його готовність терпіти.

Іран продовжує контролювати Ормузьку протоку, озброює проксі, калібрує удари – але не переходить поріг, який вимагав би тотальної відповіді. Це escalation dominance at the lower rungs of the ladder – домінування на нижчих щаблях ескалації за Германом Каном. Іран не найсильніший гравець, але він найкраще контролює темп та інтенсивність.

Вашингтон опинився в класичній commitment trap (пастці зобов'язань): відступити – значить підірвати довіру до майбутніх погроз; залишитися – значить продовжувати дорогу кампанію без досяжних цілей. Саме тому Трамп шукав «почесний вихід» через пакистанський субпідряд.

Найточніший стратегічний опис поточного моменту: Іран іде в Ісламабад не як сторона, що шукає угоди, а як сторона, що фіксує результати. Це bargaining from a position of achieved deterrence – ведення переговорів із позиції досягнутого стримування. Стримування вже спрацювало, тепер треба легалізувати його дипломатично.

Головний парадокс цього етапу війни у стратегічних термінах полягає в тому, що стратегічно виграє той, чиї мінімальні цілі збігаються з реальністю, а максималістські цілі противника виявляються недосяжними.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Лондон почав дистанціюватися від США
Лондон засумнівався у США як стратегічному союзнику: що сталося
Вчора, 19:42
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
Військовий омбудсман Ольга Решетилова
На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла
6 квiтня, 10:59
Трамп прискорює нову архітектуру безпеки Європи
Удар Трампа по НАТО: Україна стає опорою безпеки Європи
2 квiтня, 21:08
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна
28 березня, 20:20
Куба обіцяє опір будь-якій спробі США встановити контроль над островом
Куба обіцяє опір будь-якій спробі США встановити контроль над островом
18 березня, 23:56
Тіло українського військового передали з РФ в межах обміну
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
11 березня, 14:15
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей
Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську: Генштаб розкрив подробиці
10 березня, 20:27
Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
10 березня, 17:17

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
