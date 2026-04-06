Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)

Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Сили оборони провели чергову успішну операцію в тилу ворога

У ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по військових об’єктах РФ у порту Новоросійська. За попередньою інформацією, уражено один із ключових кораблів Чорноморського флоту РФ та промисловий об’єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберта Бровді.

За словами командувача, нічна атака була спрямована на стратегічні цілі окупантів у Краснодарському краї. Під удар потрапили:

  • Фрегат «Адмірал Макаров»
Фрегат «Адмірал Макаров» – один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, носій крилатих ракет типу «Калібр». Ступінь пошкоджень судна наразі встановлюється розвідкою.

Варто зауважити, що судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ

  • Бурова установка «Сиваш»
Установка «Сиваш» – промисловий об’єкт, який ворог використовує у логістичних або ресурсних цілях у Чорноморському регіоні. Установка «Сиваш» приймає на борт 2340 тонн різних запасів, що відповідає автономній роботі протягом 30 діб.

«Главком» писав, що у столиці країни-агресора зафіксовано масштабну пожежу на території Московського вищого загальновійськового командного училища (МВЗКУ). За повідомленнями ворожих ресурсів та очевидців у соцмережах, вогонь охопив дах однієї з будівель навчального закладу, де готують майбутніх офіцерів сухопутних військ РФ.

Нагадаємо, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» за одну ніч знищили російську техніку орієнтовною вартістю близько $28 млн.

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня. За цей час пілоти підрозділу виявили та уразили одразу три реактивні системи залпового вогню – два «Гради» та один «Ураган». Окрім цього, було знищено рідкісну радіолокаційну систему «Зоопарк», яка використовується для виявлення артилерійських позицій і коригування вогню. Такі комплекси є обмеженими в кількості та мають високу цінність для російських військ.

