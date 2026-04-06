На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла

Військовий омбудсман Ольга Решетилова
Військовий омбудсман Ольга Решетилова розповіла про реальний стан справ у війську

Цього року в Україні почав роботу Офіс військового омбудсмана, який став «гарячою точкою» для звернень захисників та їхніх родин. В інтерв’ю РБК-Україна Ольга Решетилова розповіла про те, з чим щодня стикаються військові, інформує «Главком».

За словами Ольги Решетилової, Офіс отримує від десятків до сотень звернень щодня.

На що скаржаться військові

Найбільш болючими питаннями залишаються:

  • Пошук зниклих безвісти: Родини шукають правди та координації між відомствами.
  • Проблеми з виплатами: Скарги на затримки або неправильне нарахування «бойових».
  • Конфлікти з командуванням: Нерівномірний розподіл навантаження та суб’єктивні рішення офіцерів.
  • Переведення в іншу частину
  • Направлення на лікування
  • Проблеми мобілізації: У деякі військові частини досі масово привозять людей, які за станом здоров’я або іншими показниками взагалі не мали б бути в строю.

Харчове забезпечення

Ольга Решетилова також заявила, що питання продовольчого забезпечення української армії наразі вирішене і скарги на їжу фактично відійшли у минуле. Решетилова зазначає, що за півтора року її роботи скарги на харчування були поодинокими та стосувалися виключно точкових проблем.

«Це точкові ситуації, коли на рівні роти не могли налагодити приготування їжі. Один раз було з навчального центру, який зазнав ракетної атаки, і там було все розбомблене, було дуже важко швидко налагодити приготування їжі. А так, в принципі, я думаю, що це питання вирішене», – зазначила Решетилова.

Грошові виплати

Разом з тим військового омбудсман зазначила, що грошове забезпечення українських захисників залишається однією з найбільш гострих тем у зверненнях. Окрім бюрократичних помилок та затримок «бойових», постає питання системної недооцінки праці військових у тилу. 

Серед головних причин:

  • Документальні помилки: Неправильно оформлені накази або подання інформації з затримкою.
  • Проблеми з «бойовими»: Якщо дані про перебування на позиціях подані невчасно, виплата затримується або скасовується до з'ясування обставин.

«На грошове забезпечення є різного роду скарги. Є щомісячне грошове забезпечення та різні доплати, бойові. Бувають випадки, коли є або помилка в документах, або військовослужбовець перебуває в статусі СЗЧ, а він про це не знає чи не розуміє, що поки він в СЗЧ, то не буде отримувати грошового забезпечення», – зауважує Решетилова.

Офіс омбудсмана наразі розбирається з кожним індивідуальним випадком невиплат. Проте вирішення проблеми низьких базових окладів потребує політичної волі та перегляду бюджетних пріоритетів на рівні держави.

«Главком» писав, що останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється. Командування підкреслює: у законодавстві України не відбулося жодних змін.

Нагадаємо, останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок.

