Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна

Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою

Україна має продемонструвати таку силу, щоб у світі зрозуміли: з українцями вигідніше співпрацювати, ніж воювати

Росія залишатиметься стратегічним ворогом України незалежно від можливих пауз у бойових діях чи політичних домовленостей. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Знаєм 24» заявив командир спецпідрозділу «Шаманбат» Головного управління розвідки Міністерства оборони України із позивним Шаман.

За словами розвідника, навіть у разі тимчасового припинення бойових дій або переговорів, Москва не відмовиться від своїх планів щодо України. Він підкреслив, що досвід війни з 2014 року доводить: Росія системно намагається знищити українську державність – як політично, так і фізично.

Водночас військовий наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою. На його думку, головним завданням українців є побудова сильної держави, яка стане найкращим захистом від будь-якої агресії у майбутньому.

«Якщо кожен буде робити свою роботу, ми зможемо побудувати країну, яку ніхто не наважиться чіпати», – зазначив він.

Також Шаман додав, що наявність чітко визначеного стратегічного ворога навіть спрощує довгострокове планування оборони, адже дозволяє системно готуватися до загроз.

На його переконання, Україна має продемонструвати таку силу, щоб у світі сформувалося чітке розуміння: з українцями вигідніше співпрацювати, ніж воювати.

Нагадаємо, керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії.

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

Раніше боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розвідник Яніс Терещенко заявив, що масштабна війна Росії проти України може затягнутися щонайменше ще на п’ять років. На його думку, завершення війни не слід очікувати в найближчому майбутньому, оскільки міжнародні партнери, зокрема НАТО, не готові діяти рішуче до завершення власної програми переозброєння, яка триватиме до 2030 року.