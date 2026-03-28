Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
фото: скріншот із відео

Україна має продемонструвати таку силу, щоб у світі зрозуміли: з українцями вигідніше співпрацювати, ніж воювати

Росія залишатиметься стратегічним ворогом України незалежно від можливих пауз у бойових діях чи політичних домовленостей. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Знаєм 24» заявив командир спецпідрозділу «Шаманбат» Головного управління розвідки Міністерства оборони України із позивним Шаман.

За словами розвідника, навіть у разі тимчасового припинення бойових дій або переговорів, Москва не відмовиться від своїх планів щодо України. Він підкреслив, що досвід війни з 2014 року доводить: Росія системно намагається знищити українську державність – як політично, так і фізично.

Водночас військовий наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою. На його думку, головним завданням українців є побудова сильної держави, яка стане найкращим захистом від будь-якої агресії у майбутньому.

«Якщо кожен буде робити свою роботу, ми зможемо побудувати країну, яку ніхто не наважиться чіпати», – зазначив він.

Також Шаман додав, що наявність чітко визначеного стратегічного ворога навіть спрощує довгострокове планування оборони, адже дозволяє системно готуватися до загроз.

На його переконання, Україна має продемонструвати таку силу, щоб у світі сформувалося чітке розуміння: з українцями вигідніше співпрацювати, ніж воювати.

Нагадаємо, керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії.

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

Раніше боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розвідник Яніс Терещенко заявив, що масштабна війна Росії проти України може затягнутися щонайменше ще на п’ять років. На його думку, завершення війни не слід очікувати в найближчому майбутньому, оскільки міжнародні партнери, зокрема НАТО, не готові діяти рішуче до завершення власної програми переозброєння, яка триватиме до 2030 року.

Читайте також:

Теги: розвідка росія війна Україна Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua