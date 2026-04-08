Лондон засумнівався у США як стратегічному союзнику: що сталося

У Британії закликали відмовитися від «особливого партнерства» після конфлікту з Іраном

У Великій Британії закликають переглянути формат співпраці зі США на тлі загострення відносин через війну з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Independent.

За словами колишнього радника з національної безпеки Великої Британії лорда Пітера Рикеттса, останні події стали серйозним сигналом для Лондона щодо необхідності переоцінки ролі США як стратегічного партнера.

Рикеттс наголосив, що Британія більше не може розглядати Сполучені Штати як гарантованого союзника у довгостроковій перспективі. Він зазначив, що нинішні відносини з Вашингтоном мають швидше прагматичний характер.

Ексрадник також звернув увагу на погіршення політичного діалогу на найвищому рівні, попри збереження робочих контактів між чиновниками.

Останніми тижнями відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом помітно загострилися.

Американський лідер неодноразово критикував позицію Лондона щодо конфлікту з Іраном, зокрема через відмову Британії брати участь у наступальних діях. Публічні заяви Трампа, включно з різкими коментарями, лише посилили напруження.

Рикеттс підкреслив, що в нових умовах Лондону варто активніше зміцнювати зв’язки з європейськими партнерами, оскільки інтереси США дедалі більше віддаляються від європейських.

Прем’єр-міністр Кір Стармер, коментуючи ситуацію, заявив, що діє відповідно до національних інтересів країни та керується власною позицією щодо подій на Близькому Сході.

Колишній глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі також зазначив, що риторика Трампа не сприяє збереженню партнерських відносин і вже завдала їм шкоди. На цьому тлі британський уряд планує переговори з партнерами в країнах Перської затоки щодо підтримки режиму припинення вогню між США та Іраном.

Нагадаємо, що відносини між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом США Дональдом Трампом опинилися в глибокій кризі. За інформацією The Guardian, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп публічно висміяв британського лідера, поставивши під сумнів статус Великої Британії як головного союзника США. Президент також критично висловився щодо британських авіаносців, назвавши їх «старими».