Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську: Генштаб розкрив подробиці

Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд»

У рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Кремній Ел» – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Зазначається, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд».

Нагадаємо, у Брянську було атаковано завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз незадовго до атаки попередив про ракетну небезпеку. Місцеві жителі чули 11 вибухів.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ураження російського заводу у Брянську.