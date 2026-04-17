Вихід США із Сирії: що приховує обраний маршрут

США остаточно вивели свої війська із Сирії. Що важливо знати про маршрут

Американці остаточно вивели свої війська із Сирії. Останні підрозділи залишили територію цієї країни через Йорданію. Пояснення такого маршруту, наскільки я розумію, пов’язане із уникненням загрози атак іранських проксі на іракській території.

Сам вихід уже викликав низку коментарів у соціальних мережах, де, серед іншого, обговорюють як причини виходу, так і маршрути. Загалом варто зазначити, що уряд аш-Шараа демонструє реальну операційну спроможність: контроль над територією, координація з міжнародними партнерами, функціонуючі інститути безпеки. Як відомо, Сирія офіційно приєдналася до міжнародної коаліції проти ISIS.

Очевидно, що час виходу збігся з активною війною проти Ірану, тож американське командування перерозподіляє ресурси. До цього варто додати, що Трамп давно хотів цього виходу ідеологічно, ще з часів свого першого президентського терміну.

Те, що маршрут виходу пролягав через Йорданію, а не через Ірак, означає, що США досі не контролюють безпечний наземний коридор через країну, де вони 20 років вкладалися у розбудову інститутів держави. І в даному випадку це не тріумф Сирії, а провал Іраку.

Іронія цієї події, як на мене, полягає в тому, що США витратили трильйони на «державне будівництво» в Іраку й Афганістані – і обидва рази отримали нестабільність і залежність від зовнішньої підтримки.

Сирія при аш-Шараа робить це органічно, без американських грошей і з власних мотивів. Можливо, урок полягає в тому, що нав'язане ззовні державне будівництво принципово не працює.