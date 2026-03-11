Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли бойову гранату

У Чернівцях під час проведення судово-медичної експертизи тіла загиблого військовослужбовця, повернутого в межах чергового репатріаційного заходу (обміну тілами) з РФ, медики виявили нерозірвану гранату, що знаходилася безпосередньо всередині тіла. Про це повідомив начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський, інформує «Главком».

Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів, що цей жахливий інцидент стався під час огляду тіл, які Україна нещодавно повернула в межах репатріаційного заходу.

За його словами, вибухівку раніше знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула – залишилась під правим стегном.

«Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», – зазначає Бачинський.

На місце події негайно прибули піротехніки та правоохоронці. Через високий ризик детонації всіх присутніх у будівлі моргу було евакуйовано, а прилеглу територію оточено. Сапери провели надскладну операцію з вилучення та знешкодження боєприпасу.

«Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого», – розповів Бачинський.

Тільки після того, як загрозу було ліквідовано, медики змогли повернутися до роботи, щоб провести ідентифікацію та встановити причини смерті воїна.

«Главком» писав, що 6 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому. Повернулися захисники, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя. Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому – 60.

Нагадаємо, 5 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні.