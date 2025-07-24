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Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску
За словами американського президента, він хоче, щоб «Ілон процвітав»
фото: Білий дім

Глава США погрожував урізати субсидії Tesla та SpaceX після критики мільярдером президентського законопроєкту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє не забирати субсидії у компаній мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, усі стверджують, що він знищить компанії Ілона Маска, забравши частину або всі субсидії, які той отримує від уряду США. «Це не так! Я хочу, щоб Ілон і всі компанії в нашій країні процвітали, процвітали, як ніколи раніше! Чим краще вони працюють, тим краще працюють США, і це добре для всіх нас. Ми встановлюємо рекорди щодня, і я хочу, щоб так було і надалі!» – зазначив політик.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп не виключає можливості перегляду державних контрактів підприємця Ілона Маска з урядом на тлі публічного конфлікту між ними. Це може потенційно зачепити великі проєкти компаній бізнесмена, зокрема SpaceX і Tesla.

Раніше Трамп порадив американському підприємцю Ілону Маску «повернутись додому до ПАР» на тлі критики бізнесменом законопроєкту глави держави про податки. При цьому 29 червня Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що добре ставиться до Маска, попри конфлікт. Він додав, що «розумний хлопець» Маск проводив із ним виборчу компанію, але був «трохи засмучений». На думку лідера, це було недоречно. Трамп пов'язав невдоволення підприємця з тим, що влада не сприяла поширенню в США автомобілів з електродвигуном, які випускає компанія Маска Tesla.

До слова, Трамп стверджував, що Маск, «можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії». Він також погрожував перевірити доцільність фінансування виробництва електромобілів у США.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск субсидія США

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