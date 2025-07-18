18-й пакет санкцій проти Росії: Європейська Рада оприлюднила перелік обмежень

Санкційним пакетом ЄС завдає удару по енергетиці, банкам та ВПК Росії, а також Білорусі

Європейська Рада сьогодні ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за триваючу агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську Раду.

До нового пакету включено значний перелік із 55 осіб (14 фізичних та 41 юридична особа), відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Загальна кількість окремих осіб у списку санкцій тепер перевищила 2500.

У банківському секторі ЄС посилює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг фінансового обміну повідомленнями з ЄС. Вона розширюється до повної заборони транзакцій та охопить ще 22 російських банки, на додаток до 23, на які вже поширюється заборона. Знижено поріг санкцій проти фінансових установ третіх країн, що зривають санкції або пов'язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень (СПФП). Також запроваджується повна заборона на операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) та його субфондами, а також заборона на продаж систем управління програмним забезпеченням для банківського сектору РФ.

Енергетичний сектор

Для скорочення доходів Росії від енергетики, ЄС знижує граничну ціну на сиру нафту з $60 до $47,6 за барель. Запроваджується автоматичний і динамічний механізм для зміни цієї ціни.

Крім того, ЄС запроваджує додаткові санкції щодо всього ланцюжка створення вартості «тіньового флоту». Ще 105 суден підпадатимуть під заборону доступу до портів та заборону на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом, довівши загальну кількість таких суден до 444. Запроваджено санкції проти російських та міжнародних компаній, що керують суднами тіньового флоту, трейдерів російської сирої нафти та нафтопереробного заводу в Індії, основним акціонером якого є «Роснефть». Вперше до списку вноситься капітан судна тіньового флоту та приватний оператор міжнародного реєстру прапорів.

ЄС також запроваджує заборону на імпорт продуктів переробки нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти в третіх країнах (крім Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та США), щоб запобігти обходу санкцій. Запроваджується повна заборона на транзакції щодо «Північного потоку 1» та «2», а також скасовується звільнення для імпорту нафти з Росії до Чехії.

Обмеження військового потенціалу

Для обмеження військового потенціалу Росії, Рада запроваджує подальші повномасштабні санкції проти постачальників російського військово-промислового комплексу, включаючи три компанії з Китаю, що продають товари, які використовуються на полі бою. Вісім компаній з білоруського ВПК також потрапили під санкції.

26 нових організацій (зокрема сім у Китаї та Гонконзі, чотири в Туреччині), що причетні до обходу експортних обмежень, підпадатимуть під суворіші обмеження щодо товарів і технологій подвійного використання. ЄС також погодив подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 млрд євро, включаючи верстати з числовим програмним керуванням та складові хімічні речовини для пального. Існуюча заборона на транзит через територію Росії розширюється.

У рамках заходів щодо підзвітності, санкції запроваджено проти ще однієї особи, яка активно бере участь у «військовій освіті» українських дітей Росією. Загальна кількість переліків, пов’язаних з депортацією та ідеологічною обробкою українських дітей, перевищила 90. До списку також включено російських посередників на окупованих територіях, пропагандиста та особу, відповідальну за маніпуляції українською культурною спадщиною.

Санкції проти Білорусі та інші заходи

Окрім восьми нових переліків, пов’язаних з білоруським військовим комплексом, сьогоднішній пакет також відображає заходи, запроваджені щодо торгівлі Білорусі, що були запроваджені щодо Росії. Заборону на спеціалізовані сервіси фінансових повідомлень перетворено на повну заборону транзакцій, а також запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі.

Також ЄС запроваджує заходи для захисту держав-членів від незаконних арбітражних проваджень за двосторонніми інвестиційними договорами, ініційованих російськими компаніями та фізичними особами, включаючи олігархів.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапила нафта, «тіньовий флот» та «Північний потік».